Gaziantep'te Dijital Mezarlık Bilgi Uygulaması Hayata Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep'te Dijital Mezarlık Bilgi Uygulaması Hayata Geçti

Gaziantep\'te Dijital Mezarlık Bilgi Uygulaması Hayata Geçti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, mezar yerlerini bulmayı kolaylaştıran yeni bir mobil uygulama başlattı. Uygulama, ziyaretçilere mezarları harita üzerinden bulma imkanı sunarak, dini turizm açısından da rehberlik ediyor.

25.03.2025 15:41  Güncelleme: 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, mezar yerlerini bulmayı kolaylaştıran yenilikçi bir dijital hizmet başlattı. Bu uygulama, vatandaşların sevdiklerinin kabirlerini daha kolay ziyaret etmelerine destek olmayı hedefliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, mezarlık ziyaretlerini kolaylaştıran ve manevi bir yolculuğu teknolojinin imkanlarıyla birleştiren yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Hizmete alınan GBB Mezarlık Bilgi ve Yönlendirme Mobil Uygulaması, Asri Mezarlık ve Yeşilkent Mezarlığı'ndaki binlerce mezarı harita üzerinden bulma imkanı sağlıyor, ziyaretçilere hem pratik hem de anlamlı bir deneyim sunuyor.

Uygulama sayesinde, aranan mezar yeri "Mezarlık Ara" özelliği ile kolayca tespit edilebiliyor. Ayrıca, "Defineler" sekmesi ile günlük defin listelerine ulaşılabilirken, ziyaret edilmek istenen mezarlar "Konum Kaydet" özelliği ile kayıt altına alınarak tekrar bulunması zahmetsiz hale geliyor.

Uygulama, dini turizm için de rehber oluyor

Manevi dokuyu koruyarak dijitalleşen bu hizmet, özellikle özel günlerde ve kalabalık definlerde yaşanan yer bulma zorluklarını ortadan kaldırıyor. Bunun yanı sıra, uygulama dini turizm açısından önemli mekanlar olan Hz. Yuşa, Hz. Ukkaşe ve Hz. Seydi Vakkas türbelerinin de konum bilgilerini sunarak, şehre gelen ziyaretçilere rehberlik ediyor.

Kullanıcıların öneri ve şikayetlerini iletebildiği "Destek Ekibi" hizmeti ile uygulama, her geçen gün hizmet kalitesini artırmayı amaçlıyor. Aynı zamanda mezarlıklarla ilgili güncel haberler ve saha çalışmalarına dair bilgiler de bu platformda yer alıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Yerel Haberler, Teknoloji, gaziantep, Rehber, Turizm, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te Dijital Mezarlık Bilgi Uygulaması Hayata Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor Yerine geçecek isim belli oldu Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor! Yerine geçecek isim belli oldu
Osimhen için Napoli’ye teklif yapan Galatasaray’a büyük şok Osimhen için Napoli'ye teklif yapan Galatasaray'a büyük şok
1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı
FETÖ firarisi Akın İpek’in 2 köşkü satışa çıktı FETÖ firarisi Akın İpek'in 2 köşkü satışa çıktı
Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı
Yeni imajı şaşkınlık yarattı Mauro Icardi’yi görenler tanıyamıyor Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor
Survivor’da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam Survivor'da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam
Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı
Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül’e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir
Kulisler kaynıyor CHP’nin İBB Başkanvekili adayı netleşti Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti
Bakan Bayraktar, Özel’in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’te kahve içti Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti

00:32 Trump, Türkiye’ye göndereceği büyükelçiye Erdoğan’dan övgüyle bahsetti Trump, Türkiye'ye göndereceği büyükelçiye Erdoğan'dan övgüyle bahsetti
22:41 Bakan Bayraktar, Özel’in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’te kahve içti Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti
22:35 Kulisler kaynıyor CHP’nin İBB Başkanvekili adayı netleşti Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti
22:03 Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül’e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir
21:09 Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı
09:36 Survivor’da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam Survivor'da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam
09:33 Yeni imajı şaşkınlık yarattı Mauro Icardi’yi görenler tanıyamıyor Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor
09:31 Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı
09:26 FETÖ firarisi Akın İpek’in 2 köşkü satışa çıktı FETÖ firarisi Akın İpek'in 2 köşkü satışa çıktı
09:23 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı
09:15 Osimhen için Napoli’ye teklif yapan Galatasaray’a büyük şok Osimhen için Napoli'ye teklif yapan Galatasaray'a büyük şok
09:14 Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor Yerine geçecek isim belli oldu Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor! Yerine geçecek isim belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 02:35:29. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Dijital Mezarlık Bilgi Uygulaması Hayata Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement