Gaziantep\'te Dijital Mezarlık Bilgi Uygulaması Hayata Geçti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, mezar yerlerini bulmayı kolaylaştıran yenilikçi bir dijital hizmet başlattı. Bu uygulama, vatandaşların sevdiklerinin kabirlerini daha kolay ziyaret etmelerine destek olmayı hedefliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, mezarlık ziyaretlerini kolaylaştıran ve manevi bir yolculuğu teknolojinin imkanlarıyla birleştiren yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Hizmete alınan GBB Mezarlık Bilgi ve Yönlendirme Mobil Uygulaması, Asri Mezarlık ve Yeşilkent Mezarlığı'ndaki binlerce mezarı harita üzerinden bulma imkanı sağlıyor, ziyaretçilere hem pratik hem de anlamlı bir deneyim sunuyor.

Uygulama sayesinde, aranan mezar yeri "Mezarlık Ara" özelliği ile kolayca tespit edilebiliyor. Ayrıca, "Defineler" sekmesi ile günlük defin listelerine ulaşılabilirken, ziyaret edilmek istenen mezarlar "Konum Kaydet" özelliği ile kayıt altına alınarak tekrar bulunması zahmetsiz hale geliyor.

Uygulama, dini turizm için de rehber oluyor

Manevi dokuyu koruyarak dijitalleşen bu hizmet, özellikle özel günlerde ve kalabalık definlerde yaşanan yer bulma zorluklarını ortadan kaldırıyor. Bunun yanı sıra, uygulama dini turizm açısından önemli mekanlar olan Hz. Yuşa, Hz. Ukkaşe ve Hz. Seydi Vakkas türbelerinin de konum bilgilerini sunarak, şehre gelen ziyaretçilere rehberlik ediyor.

Kullanıcıların öneri ve şikayetlerini iletebildiği "Destek Ekibi" hizmeti ile uygulama, her geçen gün hizmet kalitesini artırmayı amaçlıyor. Aynı zamanda mezarlıklarla ilgili güncel haberler ve saha çalışmalarına dair bilgiler de bu platformda yer alıyor. - GAZİANTEP