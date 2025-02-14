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Gaziantep'te İşçiler Grevde

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Gaziantep'te 9 fabrikada grevde olan işçilerin basın açıklaması polis tarafından engellendi.

14.02.2025 14:55
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Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde 9 fabrikada çalışan 2 bin 500'den fazla işçinin sürdürdüğü grevde, işçilerin Demokrasi Meydanı'nda yapmak istediği basın açıklaması polis tarafından engellendi. İşçiler, anlaşma sağlanamayınca sendika binasına yürüyerek açıklamalarını burada yaptı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde aralarında AK Parti Antep Milletvekili İrfan Çelikaslan'ın sahibi olduğu Çelikaslan Tekstil'in de bulunduğu 9 fabrikada çalışan işçiler, yüzde 30'luk maaş zammını kabul etmeyerek bir haftadır grevde. İşçiler, taleplerini duyurmak için Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması yapmak istedi ancak güvenlik güçleri tarafından engellendi. Bunun üzerine sendika binasına yürüyen işçiler, burada açıklamalarını yaptı. Direnişteki işçilerden Muhammet Gümüş, şunları söyledi:

"Tek amacımız basın açıklaması yapmaktı. Demokrasi Meydanı'na gider gitmez polis barikatıyla karşılaştık. Milletvekilleri ve farklı partilerin temsilcileri de yanımızdaydı. Ancak sendika başkanımız Mehmet Türkmen gözaltına alındı. Bu bizi üzdü ama geri adım atmadık ve Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması yapmakta ısrar ettik. Fakat polis yine engel oldu.

Biz sadece hakkımızı istiyoruz. Verilen düşük ücreti kabul etmiyoruz. Ancak patronlarımız, valilikle anlaşarak bizim önümüze devlet aracılığıyla engeller koyuyor. Buna rağmen mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Ne yapacağımıza sendika binasında karar verdik.Taleplerimiz karşılanana kadar direnişimizi sürdüreceğiz. Gerekirse yine fabrikalarımızın önüne giderek soğukta bekleyeceğiz, ateşimizi yakacağız, çadırlarımızı kuracağız. Sonuçta biz emekçi insanlarız ve ailelerimize bakmak zorundayız. Adil bir ücret istiyoruz, tek talebimiz bu."

Kaynak: ANKA

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