Gaziantep'te Mardinlilerden Bayramlaşma - Son Dakika
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Gaziantep'te Mardinlilerden Bayramlaşma

Gaziantep\'te Mardinlilerden Bayramlaşma

Gaziantep'teki MAREV binasında Mardinliler bir araya gelerek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

31.03.2025 16:46
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Gaziantep'te yaşayan Mardinliler, Ramazan Bayramı nedeniyle MAREV hizmet binasında bir araya gelerek bayramlaştı. Vakıf Başkanı Abdülkerim Arslan ve Mardinli Sanayici İş Adamı Mahsum Altunkaya, yaptıkları konuşmalarda birlik ve beraberlik çağrısı yaparken doğdukları kent kadar yaşadıkları kentlere ve Türkiye'ye hizmet etmenin önemine değindiler.

Kısa adı MAREV olan Mardinliler Eğitim Dayanışma Vakfı'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde Gaziantep'te yaşayan Mardinliler bir araya gelerek bayramlaştı. Günün erken saatlerinden itibaren bayramlaşma törenine büyük katılım sağlayan Mardinliler, Gaziantep merkezinde bulunan vakıf binasını doldurdu. Düzenlenen törene Mardinli Sanayici ve İş Adamı Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Mardinli sanayici ve iş adamlarıyla Gaziantep'te yaşanan ve kendi sektörlerinde önemli başarılara imza atan Mardinliler de katıldı.

MAREV Başkanı Abdülkerim Arslan "Değerli dostlarım. Çok şükür bugün sizlerle kucaklaşma, dertleşme, sohbet etme ve bayramlaşma fırsatı bulduk. Vakfımız bu süreçte üstlendiği misyonu yerine getirmek için amaçlarına uygun olarak diğer faaliyetlerini sürdürdü. Birlik ve beraberliğimizi arttırmak, yardımlaşma ve dayanışma duyguları içerisinde birçok çalışmamıza devam ettik. Bundan sonraki süreçte de yine sizlerle kucaklaşarak, sürekli istişare ederek, yeni çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Hepinizin bayramını yürekten kutluyorum" dedi.

"Doğduğumuz ve yaşadığımız kentlere hizmet etmeye devam edeceğiz"

Mardinli Sanayici ve İş Adamı Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya da birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "Sizlerle birlikte doğduğumuz kentin gelişimine büyük destek ve katkılar sağlarken, yaşadığımız şehirlerin de ekonomisine ve gelişimine büyük özverilerle destek sunmaya, yüksek katma değerler oluşturarak faydalar sağlamaya devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de aynı inanç ve gayretle gerek yaşadığımız kentlere gerekse doğup büyüdüğümüz kentimiz olan Mardin'e her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Çok şükür yine hepimizin ortak değerlerinden birisi olan Ramazan Bayramı hepimizi bir çatı altında toplayarak bir araya gelmemize vesile oldu. Vakfımız eğitim ve dayanışma yönünden üstlendiği misyonu başarıyla sürdürürken bundan sonra da bizler Mardinli sanayici ve iş adamları olarak vakfımızın üstlendiği bu zorlu misyonu daha büyük kitlelere ulaştırması için ne gerekirse yapmaya devam edeceğiz. Ramazan Bayramı birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi, dayanışma ve yardımlaşmamızın artması için önemli bir fırsattır. Hepinizin bayramını kutluyor sağlık ve esenlikler diliyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından törene katılanlar uzun uzun sohbet ederek günün anısına hatıra fotoğrafları çektirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Mardinlilerden Bayramlaşma - Son Dakika

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