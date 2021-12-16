Gaziantep'ten Kırıkkale'ye bayrak ve toprak - Son Dakika

Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kırıkkale'ye gelen görevli öğretmen ve öğrenci, toprak ve Türk bayrağını Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz'a teslim etti.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen "Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı Etkinlikleri" kapsamında Gaziantep'in savunmasında kanlarını ve canlarını feda eden tüm şehitlerin rahmet ve minnetle anmak amacıyla 81 il Valiliğine Türk bayrağı teslim etmek üzere öğretmen ve öğrenci görevlendirildi. Gaziantep'in Nizip ilçesi Yahya Altınbaş Anadolu Lisesi öğretmenlerinden tarih öğretmeni Servet Doğan ile öğrenci Dilan Sönmez, yanlarında getirdikleri kutsal emanet olan toprağı ve Türk bayrağını Kırıkkale Valiliğine teslim etti.

Kırıkkale Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz tarafından karşılanan öğretmen ve öğrenciden kutsal emanetler teslim alındı.

Öğretmen ve öğrenciyi bir süre misafir eden Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, emanetleri teslim almaktan büyük onur duyduğunu belirtti. - KIRIKKALE