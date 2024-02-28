Gaziemir Belediyesi Ardıçlı Parkı\'nı Yenileyerek Hizmete Açtı

Yerel

Gaziemir Belediyesi'nin, baştan sona yenileyerek, daha işlevsel hale getirip, modern bir görünüme kavuşturduğu 2 bin 960 metrekare büyüklüğündeki Ardıçlı Parkı, yeni yüzüyle hizmete açıldı. Parkta, can dostlar için de özel bir alan yapıldı.

Gaziemir Belediyesi, ilçedeki 601 bin 608 metrekare büyüklüğündeki 160 park ve yeşil alanda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Parklarda yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen tüm eksikleri gideren belediye, eskiyenleri de tamamen yeniliyor. İlçeye yaptığı yeni parkların yanı sıra beş yılda 17 parkı da baştan sona yenileyen Belediye, Ardıçlı Parkı'nı yeniden inşa etti. Irmak Mahallesi'ndeki 2 bin 960 metrekare büyüklüğündeki park, yenileme çalışmalarının ardından yurttaşların ihtiyaçlarına cevap verecek daha işlevsel bir yapıya dönüştürüldü.

İçerisindeki zeytin ağaçları da korunarak yenilenen parkta, yürüyüş parkuru oluşturuldu, eskiyen bankların yerine modern oturma grupları konuldu. Parka çim serimi yapılarak yeşil alan miktarı da artırıldı. Parktaki çocuk oyun alanı büyütülerek, çocukların güvenli bir ortamda oynayabilmeleri için zemin kauçukla kaplandı. Zemin çalışmalarının ardından yeni oyun gruplarının montajı yapıldı.

CAN DOSTLAR İÇİN ÖZEL ALAN

Parkın bir bölümünde can dostlar için özel bir alan ayrıldı. Köpekler için ayrılan bu özel alanın etrafı çevrilerek, oyun oynayabilecekleri ve egzersiz yapabilecekleri güvenli ortam oluşturuldu.