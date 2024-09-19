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Gaziler düzenlenen törenle anıldı

Gaziler düzenlenen törenle anıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

19.09.2024 15:29  Güncelleme: 15:57
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Antalya'nın Kemer ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz ve Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan Gaziler Günü töreni, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende, Kemer Jandarma Astsubay Üstçavuş Ahmet Şinşek ve Güneydoğu Gazisi Mehmet Çoban, günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptı. Tören, Hacı Mehmet Saygın Ortaokul öğrencilerinden Damla Ak'ın "Gazilerin Gözyaşı" adlı şiiri okunmasıyla sona erdi.

Kaymakam Solmaz, Başkan Topaloğlu ve Kemer protokolü daha sonra Kemer Uygulama Oteli'ne geçerek kahvaltı yaptı. Kaymakam Solmaz, burada yaptığı konuşmada, gaziliğin şehitlik mertebesinin en önemli tamamlayıcısı olduğunu söyledi.

"Vatan sevgisi bizim en büyük değerimiz"

Gazi unvanını alan tüm büyüklerin kalbinde ve niyetinde vatan için canını verme fikri olmasından dolayı her zaman baş tacı olduklarına işaret eden Kaymakam Solmaz, "Bu tür günler bizim vatan sevgimizi gözden geçirmemizi sağlıyor. Vatan sevgisi bizim en büyük değerimiz olması lazım ki şartlar ne olursa olsun bizi hayatta tutacak tek sevgi vatan sevgisidir. Gazilerimize ve şehit yakınlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum. Gazilerimizin günü kutlu olsun" dedi.

Kemer Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene; Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Seyhan, Kemer İlçe Emniyet Müdür Vekili Yıldırım Ünal, Kemer Sahil Güvenlik Komutanı Soner Tuna, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Erkan Ergen, gaziler, şehit yakınları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Kemer Belediyesi Meclis Üyeleri Timur Zabitoğlu ile Hüseyin Sek katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziler düzenlenen törenle anıldı - Son Dakika

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