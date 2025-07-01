Gazze'de Can Kaybı 56 Bini Aştı

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 56 bin 647'ye, yaralananların sayısı 134 bin 105'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan raporda, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarında 116 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 463 kişinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart 2025 tarihinden bu yana ise 6 bin 315 kişinin öldüğünü, 22 bin 64 kişinin de yaralandığı bildirilen raporda İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 56 bin 647'ye, yaralı sayısının ise 134 bin 105'e yükseldiğini aktardı. - GAZZE