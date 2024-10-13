Gazze'de İsrail Saldırıları: 11 Ölü

Yerel

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat ve Cibaliye mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda en az 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarına yenileri eklendi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat mülteci kampında yaşayan bir ailenin evini hedef alan saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti. Cibaliye mülteci kampına düzenlenen bir diğer saldırıda ise en az 4 kişi öldü. Saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

Ölü sayısı 42 bini aşmıştı

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 42 bin 175'e ulaştığı bildirilmişti. Yaralı sayısının ise 98 bin 336'ya yükseldiği kaydedilmişti. - GAZZE