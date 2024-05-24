Gediz'de Üniversiteli Gençler Müzik Ziyafeti Çekti - Son Dakika
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Gediz'de Üniversiteli Gençler Müzik Ziyafeti Çekti

Gediz\'de Üniversiteli Gençler Müzik Ziyafeti Çekti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, üniversiteli gençler uzman müzisyenler eşliğinde müzik ziyafeti çektiler. Belediye Başkanı Necdet Akel'in eşi Behiye Akel ile birlikte katıldığı müzik şöleninde Emre Demirbilek, Mehmet Gültoprak ve Yusuf Beşer gitar ve udları ile gönülleri şenlendirdiler.

24.05.2024 11:59  Güncelleme: 12:02
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, üniversiteli gençler uzman müzisyenler eşliğinde müzik ziyafeti çektiler. Belediye Başkanı Necdet Akel'in eşi Behiye Akel ile birlikte katıldığı müzik şöleninde Emre Demirbilek, Mehmet Gültoprak ve Yusuf Beşer gitar ve udları ile gönülleri şenlendirdiler.

Gediz'de gençlerin etkinliklere katılımı ve toplumsal bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan etkinlikte, Başkan Akel, gençlerle birlikte keyifli anlar yaşadı.

Emek veren değerli müzisyen ve eğitimci arkadaşlarımıza öğrencilerimize ve katılımcılara teşekkür ederim diye konuşan Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin, "Ateş valsı bir ilkti ve çok beğeni topladı. Her hafta bu şekilde organizasyonlar gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Gençlerle samimi bir ortamda buluşan Başkan Akel ise, "Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde canlı müzik eşliğinde, ateşin etrafında toplanan gençlerimiz ile birlikte samimi bir ortamda bir araya geldik. Gençlerimizi önemsiyor, sosyal etkinliklere katılımını teşvik etmek için belediye olarak desteklerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gediz'de Üniversiteli Gençler Müzik Ziyafeti Çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gediz'de Üniversiteli Gençler Müzik Ziyafeti Çekti - Son Dakika
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