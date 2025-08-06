Gediz Murat Dağı Gençlik Kampı Uluslararası Öğrencileri Ağırladı

Türkiye'nin en büyük gençlik kampı olan Gediz Murat Dağı Gençlik Kampı, Sudan'dan ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu'ndan gelen misafir öğrencileri ağırladı. Ziyarette, gençlerle bir araya gelen protokol üyeleri, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Gençlerle buluşmaya Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Gediz Kaymakamı Emrah Uzun, Gökler Belediye Başkanı Kerim Şahin, Yenikent Belediye Başkanı Cumali Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Gediz Koordinatörü Mustafa Kızıklıoğlu ve Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz katıldı.

AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin enerjisine ortak olup, gündeme ve geleceğe dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri ve gençliğe verdikleri güçlü destek için Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Dr. Enes Eminoğlu'na teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziyaret sırasında, Gökler Belediye Başkanı Kerim Şahin, beldede planlanan halı saha tadilatı, gençlik ofisi ve futbol sahası projelerini Bakan Yardımcısı Eminoğlu'na sundu.

Osman Yılmaz, Bakanlığın Avrupa'nın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük gençlik kampını ziyaret etmesinin önemini vurgulayarak, "Geleceğimizin teminatı gençlerimize her daim desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Enes Eminoğlu'na teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bu ziyaret, uluslararası öğrencilerin Türkiye'deki gençlerle kaynaşmasına imkan sağlarken, aynı zamanda yerel yöneticilerin gençlik ve spor projelerine olan desteğini de pekiştirdi. - KÜTAHYA