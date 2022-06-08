Gedizli hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika
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Gedizli hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

08.06.2022 15:20
Gedizli hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek olan ilk kafile dualarla uğurlandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek olan ilk kafile dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal topraklara gitme şansı elde eden hacı adayları için Ulu Cami'de uğurlama töreni düzenlendi.

Düzenlenen programa Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Erkan, İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Tüysüz, Din görevlileri, Hacı Adayları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Din görevlilerinin okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerden sonra bir konuşma yapan Gediz Müftüsü Nurullah Koçhan, "Gediz'den toplam 38 hacı adayımız inşallah mübarek beldeye gitmenin sevincini yaşayacak" dedi.

Uğurlama töreninde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak Hacı adaylarıyla tek tek vedalaşarak, yapacakları ibadetlerinin kabul ve makbul olması dileyerek helallik istedi.

Kafile, Uşak İl Müftü Yardımcısı Vehbi Bardakçı'nın duasının ardından, tekbirler ve sevenlerinin gözyaşları arasında kutsal topraklara gitmek üzere otobüslerle Zafer Havalimanı'na uğurlandı. - KÜTAHYA

Gedizli hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
Gedizli hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
Gedizli hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
Gedizli hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
Gedizli hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
Gedizli hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, Gediz, Hac, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gedizli hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika

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