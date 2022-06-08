Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal topraklara gitme şansı elde eden hacı adayları için Ulu Cami 'de uğurlama töreni düzenlendi.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, Gediz, Hac, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Gedizli hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika

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