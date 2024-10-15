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Gemi Hurdası Tehdit Ediyor

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CHP'li Uğur Bayraktutan, Hopa'daki gemi hurdasının çevreye zarar verdiğini belirtti.

15.10.2024 11:43
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Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Hopa açıklarında batan gemi hurdasının Hopa Balıkçı Barınağı'na çekilmesine tepki gösterdi. Bayraktutan, "Geminin burada sökülmesi bir cinayettir" dedi.

CHP'li Uğur Bayraktutan, CHP Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir ile birlikte Hopa Balıkçı Barınağını ziyaret ederek sorunları dinledi, alanda incelemelerde bulundu. Bayraktutan, şunları söyledi:

"Görüldüğü üzere Hopa açıklarında batmış bir gemi hurdası. Gemi Hopa açıklarında battıktan sonra römork aracılığıyla şu an bulunduğumuz yer olan Hopa balıkçı barınağına çekiliyor. Ne bir yönetmelikte, ne de yasada söz konusu gemi hurdasının sökülmek için balıkçı barınağına çekilmesine ilişkin, herhangi bir mevzuatta örnek yok. Bu kocaman bir ayıp.

Buradakiler, balıkçılar bu şekilde geminin buraya girmesine ilişkin direnç gösterilmesine rağmen; bu şekildeki bir geminin enkazının balıkçı barınağına taşınmasında; yönetmeliklere, yasalara açık aykırılık olduğunu belirtmelerine rağmen, bütün yasalar, yasa uygulayıcıları tarafından göz ardı edilerek, bir anlamda kamu yöneticileri buna göz yumarak, bu cenaze gelip buraya çekilmiş. Asbestli midir, değil midir, ne kadar çöp vardır bunları bir kenara koyalım. Büyük bir çevre kirliliği, eğer burada söküm işlemi yapılacaksa çevreye, doğaya, insana zarar verecek bir tehditle karşı karşıyayız. Buradan açık şekilde ifade ediyorum. Bu şekilde bir geminin burada sökülmesi bir cinayettir.

Buna göz yuman kamu görevlileri görevlerini kötüye kullanmıştır. O nedenle hemen yarın bunu parlamento boyutuna taşıyarak Türkiye'ye bu ayıbı göstereceğiz. Buradan bir kez daha sesleniyorum kamu görevi yapan yetkililere. Bu ayıba son versinler, bu gemiyi buradan kaldırsınlar götürsünler burada bu cinayeti işlemesinler. Eğer bu cinayet işlenirse hem balıkçı barınağı amacı dışında kullanılacağı için hem oraya zarar verecek, hem çevreye, hem insanlara zarar verecek, hem doğaya zarar verecek. Bu ayıbı bir an önce Hopa'nın gündeminden çıkartın diyorum."

Kaynak: ANKA

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