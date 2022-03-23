Gemlik'te engelsiz havuz - Son Dakika
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Gemlik'te engelsiz havuz

23.03.2022 09:18
Gemlik'te engelsiz havuz

Gemlik Belediyesi, engelli yurttaşlar için yaptığı örnek projelere bir yenisini daha eklerken, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise engelleri ortadan teker teker kaldırdıklarını ifade etti.

Gemlik Belediyesi, engelli yurttaşlar için yaptığı örnek projelere bir yenisini daha eklerken, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise engelleri ortadan teker teker kaldırdıklarını ifade etti.

Daha önce Gemlik'te engellilere yönelik montaj atölyesi açarak engelli yurttaşların sosyal hayata katılmaları yönünde adım atılmıştı. Hizmete soktuğu engelsiz taksi ile ulaşımdaki engelleri ortadan kaldıran ve Türkiye'deki sayılı engelsiz plajlardan birisini faaliyete geçiren Gemlik Belediyesi, projelerine bir yenisini daha ekledi. Sosyal Yaşam Merkezi'nde bulunan yarı olimpik havuza engelli vatandaşların kullanması için asansör kurdu. Bu asansörle artık fiziksel engelli vatandaşlar havuza profesyonel gözlemciler eşliğinde girip yüzebilecek.

"Engellilere hizmet konusunda örnek belediyeyiz"

Gemlik'te engelli dostu bir belediye olduğunu ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Gemlik Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Türkiye'de bu konuda örnek gösterilen belediyeler arasındayız. Belediyemiz sosyal yaşam merkezinde haftanın altı günü çalışan havuzumuz var. Bu havuzda her yaştan hemşerilerimiz gelip yüzüyor veya yüzme dersi alıyor. Engelli vatandaşlarımız ise bundan mahrum kalıyordu. Yaptığımız çalışmalar ile asansör sistemi kurarak bu sıkıntıyı ortadan kaldırdık. Fiziksel engelli hemşerilerimiz belediyemizin havuzunda profesyonel gözlemcilerin eşliğinde yüzebilecekler. Biz Gemlik Belediyesi olarak dezavantajlı grupların hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal yaşama katılımlarını sağlamak konusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

Gemlik'te engelsiz havuz

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Mehmet Uğur Sertaslan, Sosyal Yaşam Merkezi, Türkiye, Engelli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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