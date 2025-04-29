Genç KADEM Üyeleri Eflani\'de Proje Etkinlikleri Düzenledi

Karabük Genç KADEM üyeleri, "Gençler Geziyor, Karabük'ü Öğreniyor" projesi çerçevesinde Eflani ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenledi.

Eflani Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Karabük Ticaret İl Müdürü Gamze Aydın gençlere pazar araştırmasının iş kurmadaki önemini anlattı. Ardından, Ticaret İl Müdürlüğü Uzmanı Zehra Demir "Kadın Kooperatifleri" hakkında bilgilendirici bir sunum yaptı. Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Uzmanı Tuğba Mutlu da IPARD III Programı çerçevesinde genç ve kadın girişimcilere sunulan destekler hakkında bilgi verdi.

Programın ardından genç üyeleri, Eflani Ortakçılar Göleti'nde doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında gölet çevresinde temizlik çalışması yapan öğrenciler, çevre bilinci ve farkındalık oluşturdu.

Karabük İl Temsilcisi Nurmelek Danışmaz Akgün, etkinliklerin düzenlenmesinde katkı sunan Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın'a, Ticaret İl Müdürü Gamze Aydın'a ve sunumlarıyla programa değer katan uzmanlara teşekkür etti. - KARABÜK