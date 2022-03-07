Gençler sordu, Başkan Özlü cevapladı - Son Dakika
Üye Girişi

Gençler sordu, Başkan Özlü cevapladı

07.03.2022 11:05
Gençler sordu, Başkan Özlü cevapladı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Genç Kariyer Akademisi'nin konuğu oldu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Genç Kariyer Akademisi'nin konuğu oldu. Düzenlenen etkinlikte 'Yerel Yönetimler- Türkiye Vizyonu' konularında tecrübelerini aktaran Başkan Özlü, gençlerin sorularını yanıtlayarak bilgi ve birikimlerini paylaştı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Genç Kariyer Akademisi'nin konuğu olarak geleceğin söz sahibi gençleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen söyleşide, gençlerle bir arada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Özlü, öğrencilik yıllarından kariyerine kadar bir çok konuda bilgi ve birikimlerini öğrencilere aktardı.

Sanat, eğitim, spor, teknoloji gibi bir çok konu üzerinde de değerlendirmelerin yapıldığı söyleşinin kendisine büyük keyif verdiğini ifade eden Faruk Özlü, "Yarının büyükleri, her alanda ülkemizin ileri gitmesini sağlayacak olan siz gençlerimizle beraber güzel bir gün geçirdik. Bilgi ve birikimlerimizi sizlere aktarma fırsatımız oldu. Sizlerle her buluşmamızdan ayrı bir keyif alıyorum. Bu etkinliğin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Söyleşi, Başkan Faruk Özlü'nün gençlerin sorularını cevaplaması ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - DÜZCE

Gençler sordu, Başkan Özlü cevapladı

YORUMLAR
500
Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası sona erdi Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası sona erdi Üniversite öğrencileri 'Kardeşimin Dolabı' projesi başlattı Üniversite öğrencileri 'Kardeşimin Dolabı' projesi başlattı

Faruk Özlü, Türkiye, gençlik, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gençler sordu, Başkan Özlü cevapladı - Son Dakika


Son Dakika
10:49 Yarın İstanbul'da 5 saatlik su kesintisi yaşanacak! İşte o ilçeler
10:37 Ukraynalı askerler sosyal medyada paylaştı! Rus tankını bazukalarla etkisiz hale getiriyorlar
10:33 Putin, sevgilisini ve 4 çocuğunu İsviçre'de güvenli bir dağ evinde saklıyor!
10:33 Vicdan azabından perişan oldu! Yanlışlıkla kediye çarpan sürücü gözyaşlarına hakim olamadı
10:28 Putin yürürken neden sağ kolunu kımıldatmıyor? Uzmanlar Rusya liderinin KGB geçmişini işaret etti
10:23 ABD'nin "Rus petrolüne ambargo" açıklamasından sonra petrol fiyatları uçuşa geçti: Zam kapıda!
10:22 Mezarda yatan adamın kendisi olduğunu iddia etti! 1917'de savaş pilotu olarak ölüyor
10:21 Küçükçekmece Belediye başkanı hakkında 'yasak aşk' ve 'darp' iddiası
10:21 8 kişinin kafasını kesmişti! O IŞİD üyesi yakalandı, 3 bin örgüt mensubu tespit edildi
10:15 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Dünyadan 20 bin gönüllü geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 11:11:19. #1.12#
SON DAKİKA: Gençler sordu, Başkan Özlü cevapladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement