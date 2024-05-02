Yıldırım Belediyesi, Değirmen Gençlik üyeleriyle birlikte şehitleri ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Yıldırım Belediyesi, Değirmen Gençlik üyeleriyle birlikte şehitleri ziyaret etti

Yıldırım Belediyesi, Değirmen Gençlik üyeleriyle birlikte şehitleri ziyaret etti

Yıldırım Belediyesi Değirmen Gençlik Hareketi üyeleri, şehit yakınlarıyla birlikte Pınarbaşı Garnizon Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gençlerin ürettikleri projelerle Yıldırım'a önemli katkı sağladıklarını belirtti.

02.05.2024 15:47  Güncelleme: 15:51
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Yıldırım Belediyesi, Değirmen Gençlik üyeleri, şehit yakınları ile birlikte Pınarbaşı Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti.

İyiliği genele yaymak için projeler gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi Değirmen Gençlik Hareketi üyeleri, şehitleri yad etti. Şehit aileleri ile birlikte Pınarbaşı Garnizon Şehitliği'ni ziyaret eden gençler, milletin bekası, devletin devamı için kendi hayatlarını hiçe sayarak şehadete ulaşan şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu.

Gençlerin ürettikleri projeler ile daha iyi bir Yıldırım yolunda önemli katkı sağladıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Gençlerimiz, insanlarımızın gönüllerine dokunuyor. Mutluluğu güzelliği yaymak için çaba sarf ediyor. Kendileri ile gurur duyuyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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