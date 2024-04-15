Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci Ziyaretleri Kabul Ediyor

Yerel

31 Mart 2024 seçimlerinde Germencik Belediye başkanlığına seçilen Burak Zencirci kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, iş insanları ve vatandaşların hayırlı olsun ziyaretlerini makamında kabul etmeye devam ediyor.

Halkın teveccühleriyle başkanlığa seçilen Zencirci, ziyaretler sırasında Germencik halkının istek ve talepleriyle de yakından ilgileniyor. Belediye başkanı Burak Zencirci ile sohbet etme imkanı bulmaktan, sıcak ilgi ve alakaları nedeniyle memnun olduklarını ifade eden konuklar, görev süresi boyunca başarılı çalışmalar dileyerek, şahsı ve ilçe adına hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunuyor. - AYDIN