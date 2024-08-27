Germencik Belediye Başkanı Parktaki Tahribata Tepki Gösterdi

Yerel

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, sosyal medya hesabından ilçedeki parklarda banklara zarar verilmesi olayına ilişkin üzüntüsünü dile getirerek, "Bu tamamen halk düşmanlığı" dedi.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci parkta bulunan bankların kırıldığı ve çöp konteynerlerinin devrildiği fotoğrafları paylaştı. Başkan Zencirci, yaşanan tahribatın ilçenin dokusuna büyük zarar verdiği vurgulayarak; parkların, toplumun ortak kullanım alanları olarak büyük bir öneme sahip olduğunu ve bu tür olayların, toplumun ortak değerlerine yönelik bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Paylaşımında, vandalizmin yalnızca fiziksel hasar oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve güven duygusunu da zedelediğinin de altını çizdi.

Başkan Zencirci Germenciklilere hitaben yaptığı paylaşımda, "Kıymetli Germencikliler, sizlere daha güzel bir Germencik sunmak için gece gündüz verdiğimiz emeğin sonucunda gönül isterdi ki güzel fotoğraflar paylaşalım. Çöplerin dağıtılmadığı, oturmak için koyduğumuz bankların kırılmadığı, parke taşlarının etrafa saçılmadığı, lambaların parçalanmadığı güzel fotoğraflar. Ama maalesef, çok uzaklarda aramadan, içimizden birileri biz bir yandan yaparken diğer yandan bozmayı kendine vazife edinmiş ve size reva gördüğü manzara böyle" dedi.

Zencirci, Germencik'te her gün benzer vandalizm olaylarıyla karşılaştıklarını belirterek, "Günde onlarca fotoğrafla karşılaşıyoruz ama elden bir şey gelmiyor. Birileri sizlerin huzurunu, refahını, 2 dakika soluklanmanızı bile size çok görüyor. Bu tamamen halk düşmanlığı ve Germencik'e ihanettir. Ben bu kötülüğü tarif etmek için söyleyecek söz bulamadım. Varın siz söyleyin. Yazık" ifadelerini kullandı. - AYDIN