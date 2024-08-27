Germencik Belediye Başkanı Parktaki Tahribata Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Germencik Belediye Başkanı Parktaki Tahribata Tepki Gösterdi

Germencik Belediye Başkanı Parktaki Tahribata Tepki Gösterdi

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, ilçedeki parklarda meydana gelen zarar olayına ilişkin üzüntüsünü dile getirerek, bu durumu halk düşmanlığı olarak nitelendirdi. Başkan Zencirci, parkların toplumun ortak kullanım alanları olduğunu ve bu tür olayların toplumun değerlerine yönelik bir tehdit olduğunu belirtti.

27.08.2024 13:43  Güncelleme: 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, sosyal medya hesabından ilçedeki parklarda banklara zarar verilmesi olayına ilişkin üzüntüsünü dile getirerek, "Bu tamamen halk düşmanlığı" dedi.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci parkta bulunan bankların kırıldığı ve çöp konteynerlerinin devrildiği fotoğrafları paylaştı. Başkan Zencirci, yaşanan tahribatın ilçenin dokusuna büyük zarar verdiği vurgulayarak; parkların, toplumun ortak kullanım alanları olarak büyük bir öneme sahip olduğunu ve bu tür olayların, toplumun ortak değerlerine yönelik bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Paylaşımında, vandalizmin yalnızca fiziksel hasar oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve güven duygusunu da zedelediğinin de altını çizdi.

Başkan Zencirci Germenciklilere hitaben yaptığı paylaşımda, "Kıymetli Germencikliler, sizlere daha güzel bir Germencik sunmak için gece gündüz verdiğimiz emeğin sonucunda gönül isterdi ki güzel fotoğraflar paylaşalım. Çöplerin dağıtılmadığı, oturmak için koyduğumuz bankların kırılmadığı, parke taşlarının etrafa saçılmadığı, lambaların parçalanmadığı güzel fotoğraflar. Ama maalesef, çok uzaklarda aramadan, içimizden birileri biz bir yandan yaparken diğer yandan bozmayı kendine vazife edinmiş ve size reva gördüğü manzara böyle" dedi.

Zencirci, Germencik'te her gün benzer vandalizm olaylarıyla karşılaştıklarını belirterek, "Günde onlarca fotoğrafla karşılaşıyoruz ama elden bir şey gelmiyor. Birileri sizlerin huzurunu, refahını, 2 dakika soluklanmanızı bile size çok görüyor. Bu tamamen halk düşmanlığı ve Germencik'e ihanettir. Ben bu kötülüğü tarif etmek için söyleyecek söz bulamadım. Varın siz söyleyin. Yazık" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Burak Zencirci, Germencik, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Germencik Belediye Başkanı Parktaki Tahribata Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:01 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine “Sen büyük bir olayı duyacaksın“ demiş 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine "Sen büyük bir olayı duyacaksın" demiş
12:21 Yüreklerin ağıza geldiği an Tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi Yüreklerin ağıza geldiği an! Tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi
10:55 İzmir’de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu İzmir'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
22:53 Kimliğini vermeyen şahıs, polislere yumruk attı: 2 yaralı Kimliğini vermeyen şahıs, polislere yumruk attı: 2 yaralı
22:51 Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı
22:15 İsrail işgal altındaki Gazze’de TRT kameramanını yaraladı İsrail işgal altındaki Gazze'de TRT kameramanını yaraladı
21:41 Özbekistan Hava Yolları’na ait yolcu uçağı Merzifon Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı Özbekistan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı
21:22 Erdoğan’ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı
20:43 Diyarbakır’da skandal olay Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler Diyarbakır'da skandal olay! Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler
19:47 Oğuzhan Özyakup futbol kariyerini sonlandırdı Oğuzhan Özyakup futbol kariyerini sonlandırdı
19:34 MHP’li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi MHP'li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi
19:16 Adana’da su kuyusuna inen 2 kişi hayatını kaybetti Adana'da su kuyusuna inen 2 kişi hayatını kaybetti
19:03 Eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül’ün halası vefat etti Eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül'ün halası vefat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 14:11:26. #1.11#
SON DAKİKA: Germencik Belediye Başkanı Parktaki Tahribata Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement