Germencik Belediye Başkanı Zencirci Semt Pazarını Ziyaret Etti

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Perşembe günleri kurulan Germencik semt pazarını ziyaret etti.

Belediye Meclis üyeleriyle birlikte esnaf ve vatandaşlarla buluşan Başkan Zencirci tezgahları ziyaret etti, hayırlı işler dileklerinde bulundu. Pazarcı esnafı ve alışveriş için pazarda bulunan vatandaşlarla sohbet eden Zencirci talep ve beklentilerini dinledi. Sıcak karşılamaları ve güzel sohbetleri için vatandaşlara teşekkür eden Başkan Zencirci bol ve bereketli kazançlar temenni etti. Pazar ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci sıcak karşımaları ve destekleri için vatandaşlara teşekkür etti. Zencirci "Belediye meclis üyelerimizle birlikte Perşembe semt pazarımızı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarımızla buluştuk. Sıcak karşılamaları, güzel sohbetleri ve iyi dilekleri için teşekkürlerimi sunarım. Bol ve bereketli kazançlar diliyor, hayırlı işler temenni ediyorum" dedi. - AYDIN