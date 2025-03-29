Germencik Belediyesi\'nden Yaşlı ve Engellilere Özel Bayram Tıraşı

Germencik Belediyesi, bayram öncesinde evlerinden çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşların bayram tıraşlarını gerçekleştirdi.

Germencik Belediyesi ekipleri, yaşlı ve engelli vatandaşları unutmadı. Evlerinden çıkamayan yaşlı ve engelli bireylerin evlerine kadar giden belediye ekipleri vatandaşların bayram tıraşlarını yaptı. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bayram tıraşı için evden çıkmayacak durumda olan yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın bayram tıraşlarını yaptık. Sıhhat ve huzur dolu bir bayram dileriz" ifadelerini kullandı. Belediye'nin bu jesti ilçedeki yaşlı ve engelli bireyler için moral olurken, beğeni topladı. - AYDIN