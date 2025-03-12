GLA Yönetim'den Huzurevinde Ramazan İftarı - Son Dakika
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GLA Yönetim'den Huzurevinde Ramazan İftarı

GLA Yönetim\'den Huzurevinde Ramazan İftarı

Vanmall Alışveriş Merkezi, huzurevinde yaşlılarla iftar yaparak toplumsal farkındalık oluşturdu.

12.03.2025 12:25
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Vanmall Alışveriş Merkezi GLA Yönetim A.Ş., Edremit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan vatandaşlarla sofrasını paylaştı.

Vanmall Alışveriş Merkezi GLA Yönetim A.Ş., diğer zamanlarda olduğu gibi Ramazan ayında da anlamlı bir sosyal sorumluluk etkinliğine imza attı. Ramazan ayı nedeniyle Edremit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan vatandaşlarla iftarda bir araya gelen GLA yönetimi, kendileriyle iftar açtı. Bir lokantada düzenlenen etkinlik ile ilgili açıklamada bulunan GLA Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik, etkinlikte yalnızca Ramazan'ın manevi atmosferini yaşatmakla kalmayıp, aynı zamanda yaşlılarla bir arada olmanın önemini vurguladı. GLA Yönetim A.Ş.'nin toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, bu tür organizasyonlarla toplumun her kesimine katkı sağlamaya devam ettiğine dikkat çeken Çelik, "Edremit Huzurevi sakinlerinin katıldığı iftar yemeğinde, lezzetli yemekler eşliğinde keyifli bir akşam geçirildi. İftar programı, toplumsal dayanışma ve kaynaşmayı artırırken, Ramazan'ın ruhuna uygun atmosferde mini ney konseri gerçekleştirildi. GLA Yönetim A.Ş. olarak, toplumla olan bağlarımızı güçlendirmek ve yaşlılarımıza değer verdiğimizi göstermek için düzenlediğimiz bu etkinlikte, Ramazan ayının bereketiyle hep birlikte bir arada olmanın verdiği mutluluk paylaşıldı" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel GLA Yönetim'den Huzurevinde Ramazan İftarı - Son Dakika

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