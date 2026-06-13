Gökçeada'da Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
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Gökçeada'da Güvenlik Toplantısı

Gökçeada\'da Güvenlik Toplantısı
13.06.2026 10:48
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Gökçeada Kaymakamı başkanlığında asayiş durumu ve güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar başkanlığında, ilçenin huzur ve güvenliğinin değerlendirilmesine yönelik İlçe Güvenlik ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, ilçenin genel asayiş durumu, suç ve suçla mücadele çalışmaları, trafik güvenliği, düzensiz göçle mücadele, uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. İlgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, mevcut güvenlik tedbirleri değerlendirilirken, kamu düzeninin korunması ve vatandaşlarımızın huzurunun sürdürülebilir şekilde sağlanması amacıyla alınacak ilave tedbirler konusunda istişarelerde bulunuldu.

Kaymakam Osman Acar, kamu kurumları arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekerek, ilçede huzur ve güven ortamının korunması için tüm kurumların iş birliği içerisinde çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Asayiş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gökçeada'da Güvenlik Toplantısı - Son Dakika

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