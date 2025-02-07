Gölbaşı\'nda Gübre Denetimleri Devam Ediyor

Yerel

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde gübre denetimleri devam ediyor.

Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilkbahar öncesinde gübre kullanımının yoğunlaşması nedeniyle çiftçilerin güvenilir gübreye erişimini sağlamak amacıyla denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Yapılan gübre denetimleriyle ilgili bilgi veren Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, "Taklit ve tağşiş ürünlerin piyasaya arzını önlemek için yapılan bu denetimler, ilgili yönetmelikler çerçevesinde titizlikle yürütülüyor. Çiftçilerin kullandığı gübrelerin kalite standartlarına uygun olup olmadığını kontrol ediyor ve sahte ürünlerin piyasadan çekilmesi için gerekli adımlar atılıyor. Bu denetimler çiftçilerimizin sağlıklı ve verimli bir tarım yapabilmeleri için büyük önem taşıyor. Çiftçilerimize güvenilir gübre temin edilmesi ve tarım sektörünün desteklenmesi amacıyla yapılan bu denetimler ilkbahar boyunca devam edecek" diye konuştu. - ADIYAMAN