Gölcük'te Ailelere Yönelik Mahremiyet Eğitimi Düzenlenecek

Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi ve +1 Farkla Gölcük Down Sendromlular Derneği iş birliğinde, ailelere yönelik "Mahremiyetin Temeli Ailedir" konulu eğitim programı düzenlenecek.

Gölcük Belediyesi'nin destekleriyle, 13 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'te Gölcük Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilecek olan eğitim, down sendromlu bireyler ve ailelerine destek olmayı hedefliyor. "Güvenli Beden Güçlü Alan: Mahremiyetin Temeli Ailedir" başlığıyla düzenlenecek etkinlikte, alanında uzman isimler sunum yapacak.

Psikolog Berşah Tekin ve Prof. Dr. Elif Karagün'ün sunumlarıyla gerçekleşecek etkinlik, ailelere güvenli alan oluşturma ve mahremiyetin temellerini doğru şekilde aktarma konularında rehberlik edecek. Eğitimde, ailelerin çocuklarıyla kuracakları güvenli bağın ve mahremiyet eğitiminin önemi ele alınacak.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yaptığı açıklamada, kişisel gelişime katkı sunan eğitimin önemine dikkat çekerek, tüm ilçe halkını ve ilgili aileleri etkinliğe davet etti. - KOCAELİ