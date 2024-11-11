Gördes Huzurevine Yeni Müdür Atandı - Son Dakika
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Gördes Huzurevine Yeni Müdür Atandı

Gördes Huzurevine Yeni Müdür Atandı

Hakkı Altungeyik, projeleri ile Gördes Huzurevini Ege'nin örnek merkezi yapmayı hedefliyor.

11.11.2024 11:53
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Gördes Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne atanan yeni Müdür Hakkı Altungeyik projeleriyle göreve başladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Gördes Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne müdür olarak Hakkı Altungeyik atandı. Altungeyik yeni projelerle Gördes Huzurevinin Ege Bölgesinin örnek huzurevi olacağını ifade etti.

Sırada bekleyen yaşlılar var

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Gördes Huzurevi Yaşlı ve Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine atanan, evli ve 1 çocuk babası olan Altungeyik, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gördes Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 88 yaşlımız mevcuttur. Bünyemizde 39 yaşlının huzur yaşlısı, 49 tanesi bakım ve rehabilitasyon merkezi ve 2 tanesi ise misafir yaşlı olarak kalıyor. Sırada bekleyen yaşlı sayımız ise 68 adettir." dedi.

Huzur Kent Sitesi örnek olacak

Yapacakları çalışmalardan da bahseden Altungeyik, "Hizmet kalitesini en üst düzeyde sağlayarak devletimizin şefkatli ve kucaklayıcı yönü ile yaşlılarımıza en iyi hizmeti vereceğiz. Eski Huzurevini güçlendirme yaparak yeniden aktif hala getirmek ve faaliyete geçirmek istiyoruz. Yapılacak ek bina ve yeni projelerle Gördes'i bir huzur şehri haline getirmek istiyoruz. Gördesimiz için büyük projemiz olan Huzur Kent Sitesi projesi ile en az 200 kişiye istihdam alanları oluşturarak, ilçemize sosyal ekonomik alanda katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yaşlılarımız ile gençlerimizi ve çocuklarımızı buluşturarak sosyal faaliyetler yapacağız. Huzurevinde yaşlılarımızın yeteneklerine göre imkanlar sağlayacağız. Ayrıca Gördes ilçemiz yaşlılarımız için Ege Bölgesindeki en güvenli ve yaşanılabilir bir ilçedir. Gördes ilçesinin sosyal yapısı saygılı insanları ve temiz havası açısından çok uygun bir atmosfere sahiptir. Hedefimiz Gördes'deki vatandaşlarımızla beraber el ele vererek Ege Bölgesinde örnek bir model oluşturmaktır. Amacımız misafir olan yaşlılarımızın, hayattan dışlanmadığını ve hayatın anlamlı bir parçası olduklarını hissettirmek için tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri derneklerimizle, ilçe halkımızla buluşturarak birlikte sosyal projeler üreteceğiz." şeklinde konuştu.

Altungeyik açıklamasını şöyle tamamladı: "En büyük hedefimiz gönül köprüleri kurmaktır. Tüm halkımıza kapılarımızın sonuna kadar açık olduğu, devletimize ve bu binanın yapım aşamasından kurulum aşamasına kadar emeği geçen ve yaşlılarımıza hizmet veren personelimize çok teşekkür ediyorum."

Hakkı Altungeyik kimdir?

1980 yılı Manisa Gördes doğumlu olan Hakkı Altungeyik, sırasıyla ilk ve orta öğretimini Gördes ilçesinde üniversite eğitimini ise Balıkesir Üniversitesi İnşaat Teknolojisi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, İşletme Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmet Uzmanlığı Lisans bölümlerini tamamladı. İlk olarak İzmir Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde çeşitli birimlerde görev yapan Altungeyik, 2012 yılında Gördes Devlet Hastanesinde İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcılığı ve çeşitli görevlerde yer aldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gördes Huzurevine Yeni Müdür Atandı - Son Dakika

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