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Gülsoy: "KGGD olarak şehrimize katkı vermeyi sürdüreceğiz" - Son Dakika

Gülsoy: "KGGD olarak şehrimize katkı vermeyi sürdüreceğiz"

31.12.2021 16:06
Gülsoy: "KGGD olarak şehrimize katkı vermeyi sürdüreceğiz"

Kayseri Genç Girişimciler Derneği (KGGD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gülsoy, "2021 yılı pandemi nedeniyle sosyal hayatımızı engellese de ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü engelleyememiştir" dedi.

Kayseri Genç Girişimciler Derneği (KGGD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gülsoy, "2021 yılı pandemi nedeniyle sosyal hayatımızı engellese de ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü engelleyememiştir" dedi.

KGGD Başkanı Mehmet Gülsoy, yeni yıl mesajı yayınlayarak, 2021 yılı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 2021 yılının dünya ve ülke için zor bir yıl olduğuna dikkat çeken Başkan Gülsoy, "Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2021 yılı ülkemizde ve dünyada Pandemi, deprem, sel, yangın ve daha nice acı olaya sahne oldu. Yaşanan acı olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaşanılan birçok olumsuzluklara rağmen ülkemiz, milletimizin azmi ve duası ile 2022 yılına daha umutla bakıyor. Ülkemizin birliği ve bütünlüğü çeşitli mihrakların engellemesine rağmen bozulmamıştır ve bozulmayacaktır. Bizler Türk Milleti olarak, kaostan beslenmeye çalışan hiç kimseye fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Ülkemizin sahip olduğu güçlü ekonomi ve devletimizin destekleri ile birçok sektörün ayakta kalmasını sağlanmıştır. İstihdam sayısında yaşanan artış, 2022 yılında da devam edecektir. Geride bırakacağımız bu acı yılın en güzel gelişmesi ise Devletimizin kudretini Tüm İslam Coğrafyasına göstermesi olmuştur. Yöneticilerimizin kararlı duruşu sayesinde 30 yıldır ülkemizin sırtında kambur gibi duran terörde yapılan operasyonlarla büyük başarılar elde edilmiştir. Kahraman askerlerimiz, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Türk'ün gücünü tüm dünyaya göstermiştir. Allah, dalgalanan bayrağımızı, minarelerden ezanımızı dindirmesin" dedi.

Kayseri Genç Girişimciler Derneği olarak 2022 yılında da ülke ve şehir ekonomisine katkı sunan projeler geliştirmeye, inovasyon çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Mehmet Gülsoy sözlerini şöyle sürdürdü;

"Dernek olarak misyonumuzun tüm gereğini 2022 yılında da sürdürmekte kararlıyız. Ülke ekonomisine katkı sunmaya, istihdam oluşturan projeleri destek olmaya devam edeceğiz. Şehrimizin ve ülkemizin menfaati için yapılan her projeye katkı sunmaktan ve taşın altına elimizi koymaktan çekinmeyeceğiz. Biz, bu şehri seviyoruz. Bu şehrin gençlerini seviyoruz. Ülkemizin her alanda en iyi yerlerde olması için mücadelemizi kaldığımızı yerden devam edeceğiz. 2022 yılının ülkemiz ve milletimizin için hayırlar getirmesini dilerim. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin" - KAYSERİ

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Togo Cumhuriyeti, Mehmet Gülsoy, Kayseri, Pandemi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Gülsoy: "KGGD olarak şehrimize katkı vermeyi sürdüreceğiz" - Son Dakika
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