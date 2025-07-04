Gümüşhane'de Ot Biçme Teknolojisi Değişti - Son Dakika
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Gümüşhane'de Ot Biçme Teknolojisi Değişti

Gümüşhane\'de Ot Biçme Teknolojisi Değişti
04.07.2025 09:31
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Gümüşhane'de motorlu biçme makineleri, ot biçme sürecini hızlandırarak çiftçilerin işini kolaylaştırıyor.

Gümüşhane'nin yüksek rakımlı köylerinde başlayan ot biçme telaşı, teknolojinin getirdiği kolaylıklarla başka bir boyuta ulaştı. Atadan kalma tırpanların yerini alan motorlu biçme makineleri, hem zamandan 5 kat tasarruf sağlıyor hem de çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Gümüşhane'nin yemyeşil doğasıyla bilinen merkeze bağlı Dörtkonak köyünde yaz aylarının gelişiyle birlikte tatlı bir telaş başladı. Kış aylarında hayvanların en önemli besin kaynağı olan otların biçilme vaktinin gelmesiyle tarlalar yeniden hareketlendi. Geçmişte günlerce süren, büyük bir fiziksel güç gerektiren ve imece usulüyle yapılan ot biçme işlemi artık tarihin tozlu sayfalarında kaldı. Ataların mirası olan, ustalık ve kol gücü gerektiren tırpanların ahenkli sesi, yerini köyde neredeyse her hanenin sahip olduğu benzin motorlu biçme makinelerinin güçlü sesine bıraktı. Köylüler, sabahın erken saatlerinde başladıkları mesailerinde artık sırt ağrıları ve yorgunluk yerine teknolojinin getirdiği hızın ve konforun tadını çıkarıyor.

5 kat daha hızlı, 5 kat daha verimli

Eskiden bir tarlayı tırpanla biçmenin günler sürdüğünü belirten köylüler, yeni nesil motorlu makineler sayesinde aynı işi saatler içinde bitirebiliyor. Motorlu biçme makineleri geleneksel tırpana kıyasla iş gücünü 5 kat daha verimli hale getirirken, bu durum çiftçilere sadece zamandan tasarruf sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ani bastıran yaz yağmurlarından ürünü koruma ve arta kalan zamanda diğer tarla ve bahçe işleriyle ilgilenme fırsatı sunuyor.

Köyde uzun yıllardan beri hayvancılık yapan Soner Ergin, tırpanla geçirdikleri zorlu günlerin bittiğini belirterek, "Motorlu tırpanlar çıktı, işimizi kolaylaştırdı. Yaklaşık 12-13 yıldır bunu kullanıyoruz. Tırpana göre daha rahat çalışma imkanı oldu. Tırpana göre çok büyük avantajları var, kolaylığı var. Biçimi de daha kolay, taşıması da kolay" dedi.

Haziran ayında başlayan biçme mevsiminin ağustos ayına kadar devam edeceğini kaydeden Ergin, tırpanla 5-6 saatte biçeceği tarlaları şimdi motorla 1 saatte biçtiğini belirterek, "Bunun benzinini doldurup devam ediyoruz. Ot biçme zorlu ve uzun bir süreç. İmkanların elverdiği şekilde devam ediyoruz" diye konuştu.

Köyde işlerin genelde imece usulüyle yapıldığını, ot biçenlerin birbirine yardım ettiklerini kaydeden Suat Ergin ise, "İmece usulüyle tarlaları biçiyoruz. Köyümüzde ot biçme mevsimi bitmek üzere. Motorla biçme tırpana göre oldukça kolay. Tırpanla bir saatte biçtiğimiz yeri bununla 10 dakikada biçiyoruz. Rahat biçiliyor. Biraz benzin masrafı var ama olsun o kadar" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gümüşhane'de Ot Biçme Teknolojisi Değişti - Son Dakika

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