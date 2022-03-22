Günyüzü ilçesinde öğrencilere meslek tanıtım günü düzenlendi - Son Dakika

Günyüzü ilçesinde ilk ve orta dereceli okul öğrencilerine meslek tanıtım günü düzenlendi.

Öğrencilerin heveslendirilmesi amacıyla yapılan programda, İlçe Kaymakamı Gökhan Arslan, İlçe Belediye Başkanı Menderes Durgut, İlçe Jandarma Komutanı Furkan Mahmut Yıldız ve İlçe Emniyet Amiri Zülkarne Sırakaya konuşmacı olarak katıldı. Öğrencilere kaymakamlık, belediye başkanlığı, subaylık ve polislik meslekleriyle ve bu mesleklere ulaşmak için izlenecek yollarla alakalı bilgi verildi.

Öğrenciler sorularıyla konuşmacılara zor anlar yaşatırken keyifli bir sohbet gerçekleşti. - ESKİŞEHİR