Günyüzü ilçesinde öğrencilere meslek tanıtım günü düzenlendi - Son Dakika
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Günyüzü ilçesinde öğrencilere meslek tanıtım günü düzenlendi

22.03.2022 14:29
Günyüzü ilçesinde öğrencilere meslek tanıtım günü düzenlendi

Günyüzü ilçesinde ilk ve orta dereceli okul öğrencilerine meslek tanıtım günü düzenlendi.

Günyüzü ilçesinde ilk ve orta dereceli okul öğrencilerine meslek tanıtım günü düzenlendi.

Öğrencilerin heveslendirilmesi amacıyla yapılan programda, İlçe Kaymakamı Gökhan Arslan, İlçe Belediye Başkanı Menderes Durgut, İlçe Jandarma Komutanı Furkan Mahmut Yıldız ve İlçe Emniyet Amiri Zülkarne Sırakaya konuşmacı olarak katıldı. Öğrencilere kaymakamlık, belediye başkanlığı, subaylık ve polislik meslekleriyle ve bu mesleklere ulaşmak için izlenecek yollarla alakalı bilgi verildi.

Öğrenciler sorularıyla konuşmacılara zor anlar yaşatırken keyifli bir sohbet gerçekleşti. - ESKİŞEHİR

Günyüzü ilçesinde öğrencilere meslek tanıtım günü düzenlendi
Günyüzü ilçesinde öğrencilere meslek tanıtım günü düzenlendi
Günyüzü ilçesinde öğrencilere meslek tanıtım günü düzenlendi
Günyüzü ilçesinde öğrencilere meslek tanıtım günü düzenlendi
Günyüzü ilçesinde öğrencilere meslek tanıtım günü düzenlendi
Günyüzü ilçesinde öğrencilere meslek tanıtım günü düzenlendi

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Menderes Durgut, Jandarma, Hisarcık, Günyüzü, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Günyüzü ilçesinde öğrencilere meslek tanıtım günü düzenlendi - Son Dakika


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