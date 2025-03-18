Güreş Camiası İftarda Buluştu

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün ev sahipliğini yaptığı, Türkiye Güreş camiası iftarda bir araya geldi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün ev sahipliğini yaptığı iftar programına, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile milletvekilleri Şebnem Bursalı, Veysel Tipioğlu, Nilhan Ayan ve Yüksel Arslan ve milli güreşçiler katıldı.

İftar programı sonrası bir konuşma yapan Yerlikaya, spor federasyonları seçimlerinin tamamlandığını belirterek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Güzel bir organizasyonda bir araya geldiklerini dile getiren Yerlikaya, "Malum federasyon seçimlerimiz bitti. Artık bu dönemden sonra gönül bağı kurmak lazım. Kavgaları, husumeti bir tarafa bırakalım" dedi.

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'nin kadınlarda takım halinde şampiyon olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, "Aslında kısa zamanda bir değişim yok, herkesin birbirine kardeşlik içinde sarıldığı bir iklimde başarı gelmeye başladı. Buradan da anlaşılıyor ki biz birbirimize ne kadar çok sarılırsak başarıya o kadar hızlı bir şekilde tırmanırız. Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda bol altın madalya alan bir camia arzu ediyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA