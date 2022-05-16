Güzelhisar Yurt Müdürlüğü'nde Aydın AFAD tarafından eğitim verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Güzelhisar Yurt Müdürlüğü'nde Aydın AFAD tarafından eğitim verildi

16.05.2022 09:47
Güzelhisar Yurt Müdürlüğü'nde Aydın AFAD tarafından eğitim verildi

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Güzelhisar Yurt Müdürlüğü'ndeki Afet ve Acil Durum (AFAD) gönüllüsü öğrenci ve personellere AFAD Aydın İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından eğitim verildi.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Güzelhisar Yurt Müdürlüğü'ndeki Afet ve Acil Durum (AFAD) gönüllüsü öğrenci ve personellere AFAD Aydın İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından eğitim verildi.

2022 yılının İçişleri Bakanlığınca 'Afet Tatbikat Yılı' ilan edilmesi nedeniyle ülke genelinde afet farkındalık eğitimleri sürüyor. Bu çerçevede Aydın Güzelhisar Yurt Müdürlüğü'nde de AFAD gönüllüsü öğrenci ve personele AFAD Aydın İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından eğitim verildi. AFAD personeli tarafından gönüllülere arama ve kurtarma aracını tanıtılarak çadır kurulumu gerçekleştirildi. Eğitimde ayrıca afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için planlamalar hatırlatılarak gerekli bilgilendirmeler yapıldı. - AYDIN

Güzelhisar Yurt Müdürlüğü'nde Aydın AFAD tarafından eğitim verildi
Güzelhisar Yurt Müdürlüğü'nde Aydın AFAD tarafından eğitim verildi
Güzelhisar Yurt Müdürlüğü'nde Aydın AFAD tarafından eğitim verildi
Güzelhisar Yurt Müdürlüğü'nde Aydın AFAD tarafından eğitim verildi

YORUMLAR
500
Kızılay Aydın'dan, Ankara çıkarması Kızılay Aydın'dan, Ankara çıkarması Efeler'de İncir Cup Tenis Turnuvası Başladı Efeler'de İncir Cup Tenis Turnuvası Başladı

Güzelhisar, Efeler, Aydın, AFAD, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Güzelhisar Yurt Müdürlüğü'nde Aydın AFAD tarafından eğitim verildi - Son Dakika


Son Dakika
09:46 Getir'in Rotterdam'daki şubesinin dış görüntüsünü adeta sanat eserine dönüştürüldü
09:42 Adı Sevgi dizisinin dün akşamki bölümünde neler oldu? Emir'i vuran Volkan yurtdışına kaçabilecek mi? Emir'in durumu ne olacak?
09:29 Uzman çavuşu öldüren şüpheli polis takibinden kaçamadı
09:29 İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çekici iddia: Rus ordusunun 3'te 1'i yok oldu
09:27 Renault ile Rusya arasında anlaşma: Şirketin tüm varlıkları Rus devletine devredildi
09:27 Kraliçe II. Elizabeth'in Barbie bebeği 3 saniyede tükendi
09:25 Bülent Ersoy Masumlar Apartmanı'nı 7 milyon dolara satın alıyor
09:12 Yargı'da dün akşam neler oldu? Yekta'nın arabasında görülen Serdar ne yapacak?
09:12 Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesine bir tepki de Ahmet Davutoğlu'ndan: Hangi akla hizmetle Kürtçe müziği yasaklamaya kalkarsınız!
08:51 Kemal Kılıçdaroğlu: SADAT Suriye'de Erdoğan'ın talimatıyla yasadışı roller üstlendi, Türkiye'nin içinde de kullanılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 09:53:51. #1.12#
SON DAKİKA: Güzelhisar Yurt Müdürlüğü'nde Aydın AFAD tarafından eğitim verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement