Besni Belediyesi yetişkinlere okuma yazma kursu açtı - Son Dakika

Besni Belediyesi, TOGEM (Toplumsal Gelişim Merkezi) ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortak çalışması ile okuma yazma bilmeyen ya da geliştirmek isteyen yetişkinlere yönelik ücretsiz kurs açtı.

Besni Belediyesi yetkilileri, kursta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün görevlendirdiği uzman eğitmenler tarafından dersler vereceğini açıkladı.

Açıklamada, "Okumanın tadını ilerleyen yaşta keşfedecek okuma yazma bilmeyen veya geliştirmek isteyen vatandaşlarımız böylece güncel yaşantılarında önemli bir kolaylık yaşayacaklardır. Besni Belediyesi olarak okuma yazma bilmeyen kalmasın ve öğrenmenin yaşı yok mantığı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz, tüm okuma yazma bilmeyen hemşerilerimizi kurslarımıza bekliyoruz. Kursa katılmak isteyen hemşerilerimiz Besni Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezimize başvuruda bulunabilir" dedi. - ADIYAMAN