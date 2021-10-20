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İncirliova'da vatandaşa tapu kolaylığı - Son Dakika

İncirliova'da vatandaşa tapu kolaylığı

20.10.2021 10:14
İncirliova'da vatandaşa tapu kolaylığı

İncirliova Belediyesi ile İncirliova Tapu Müdürlüğü arasında emlak rayiç değerlerinin elektronik ortamda paylaşılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

İncirliova Belediyesi ile İncirliova Tapu Müdürlüğü arasında emlak rayiç değerlerinin elektronik ortamda paylaşılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Söz konusu protokole göre vatandaşlar emlak beyan değeri ile ilgili işlemlerini elektronik ortamda yapabilecekler.

Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile İncirliova Tapu Müdürü Hatice Şimşek arasında imzalanan protokole göre vatandaşların emlak beyan değerlerini elektronik ortamda daha hızlı bir şekilde alabilmelerinin önü açıldı. Protokolün yürürlüğe girmesinin ardından tapu işlemleri sırasında istenen emlak beyan değeri için vatandaşlar belediyeye gelmeden işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler.

"Amacımız vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak"

İmzalanan protokol hakkında bilgi veren Başkan Kaya, "İncirliova Belediyesi olarak ilçemiz Tapu Müdürlüğü ile emlak rayiç değerlerinin elektronik ortamda alınmasına yönelik protokol imzaladık. İmzaladığımız protokol kapsamında, emlak rayiç değerler verilerini İncirliova Tapu Müdürlüğü ile elektronik ortamda paylaşacağız. Bu protokol sayesinde vatandaşlarımız belediyemiz ile tapu müdürlüğündeki işlemlerini çok daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecekler. İncirliova Belediyesi olarak hizmet anlayışımız teknolojinin nimetlerinden olabildiğince faydalanan akıllı çözüm yolları üretmek ve vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak. Hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bu vesileyle protokolün hazırlanması ve imzalanması sürecine katkı veren her iki kurumun kıymetli personellerine ve İncirliova Tapu Müdürümüz Hatice Şimşek'e ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İmza töreninde İncirliova Tapu Müdürü Hatice Şimşek'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Feride Hülya Erginer de hazır bulundu. - AYDIN

İncirliova'da vatandaşa tapu kolaylığı
İncirliova'da vatandaşa tapu kolaylığı
İncirliova'da vatandaşa tapu kolaylığı

Hatice Şimşek, Aytekin Kaya, İncirliova, Emlak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İncirliova'da vatandaşa tapu kolaylığı - Son Dakika


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