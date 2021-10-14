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Japon Diplomat Sarıcakaya'ya hayran kaldı - Son Dakika

Japon Diplomat Sarıcakaya'ya hayran kaldı

14.10.2021 09:54
Japon Diplomat Sarıcakaya'ya hayran kaldı

Japonya Büyükelçiliği Ekonomi Bölümü Yerel Projelere Hibe Programı sorumlu Diplomatı Akifumi Doma, ziyaret ettiği Sarıcakaya'ya hayran kaldı.

Japonya Büyükelçiliği Ekonomi Bölümü Yerel Projelere Hibe Programı sorumlu Diplomatı Akifumi Doma, ziyaret ettiği Sarıcakaya'ya hayran kaldı.

90 bin dolarlık hibe krediyle Sarıcakaya'da yapılan dev projede son noktaya gelindi. Japonya hükümetinden hibe desteği almaya hak kazanan Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesindeki Kadın Çiftçi Eğitim Merkezi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sarıcakaya İlçe Kaymakamlığı, Sarıcakaya Belediye Başkanlığı, Kadınlar Kooperatifi ve Ziraat Odası'nın ortak yürüttüğü 'Kadın Çiftçi Eğitim Merkezi' projesinde son rötuşlar yapılıyor.

Japonya Büyükelçiliği Ekonomi Bölümü Yerel Projelere Hibe Programı sorumlu Diplomatı Akifumi Doma ve Yerel Projelere Hibe Programı Danışmanı Fatma İskan, proje kapmasında yapılan çalışmaları yerinde görmek için Sarıcakaya'ya geldi. Heyet ilk önce Kaymakam Muhammed Taha Canpolat'ı makamında ziyaret ederek yapılan çalışmalar ve ilçe hakkında kısa bilgi aldı. Ardından Mayıslar mahallesindeki 'Kadın Çiftçi Eğitim Merkezi'ne geçen misafirlere; Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, İlçe Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat, Belediye Meclis üyesi ve Koza Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Işık, İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Vedat Gökkaya, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Atak ve Kadın Kooperatifi Başkanı Kadriye Okur eşlik etti.

Diplomat Akifumi Doma ve Yerel Projelere Hibe Programı Danışmanı Fatma İskan, Kadın Çiftçi Eğitim Merkezi'nde yapılan çalışmaları tek tek yakından incelerken, eksikliklerinde en kısa sürede giderilmesi gerektiği mesajını verdi. İncelemelerini tamamlayan heyet daha sonra Koza Birlik Üretim Tesislerini gezdi. Koza Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Işık, Dipolamat Doma ve Danışman İskan'a ipek böceği hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Doma ve İskan Sarıcakaya'da misafir edilmekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdikten sonra ilçeden ayrıldı. - ESKİŞEHİR

Japon Diplomat Sarıcakaya'ya hayran kaldı
Japon Diplomat Sarıcakaya'ya hayran kaldı
Japon Diplomat Sarıcakaya'ya hayran kaldı
Japon Diplomat Sarıcakaya'ya hayran kaldı
Japon Diplomat Sarıcakaya'ya hayran kaldı
Japon Diplomat Sarıcakaya'ya hayran kaldı
Japon Diplomat Sarıcakaya'ya hayran kaldı

Sarıcakaya, Hisarcık, Ekonomi, Japonya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Japon Diplomat Sarıcakaya'ya hayran kaldı - Son Dakika


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