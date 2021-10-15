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Kastamonu'da selde zarar gören köprülerde çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Kastamonu'da selde zarar gören köprülerde çalışmalar devam ediyor

15.10.2021 10:14
Kastamonu'da selde zarar gören köprülerde çalışmalar devam ediyor

KASTAMONU (İHA) – Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da, zarar gören köprülerde ekipler bir yandan yenileme ve onarım çalışmalarını, diğer yandan ise dere ıslah çalışmalarını sürdürüyor.

KASTAMONU (İHA) – Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da, zarar gören köprülerde ekipler bir yandan yenileme ve onarım çalışmalarını, diğer yandan ise dere ıslah çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da, 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketinde zarar bölgelerdeki onarım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, selde sarar gören köprülerde çalışmalar yapılıyor. Kastamonu Valisi Avni Çakır da Hanönü ilçesindeki çalışmaları inceledi. İlk olarak ilçeye Hanönü Kaymakamlığına atanan Emrah Bütün'ü makamında ziyaret eden Vali Çakır, daha sonra sel felaketinde etkilenen köy yolları ve içme suyu onarım çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Çakır, sel felaketinden etkilenen Gökçeağaç köyü ve Çaybaşı köyünde İlçe Özel İdare, Devlet Su İşleri ve Karayolları ekiplerinin destekleri ile yapılan dere ıslah çalışmaları ile mevcut köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemeler sonrasında, Vali Çakır ilçede temaslarda bulundu. - KASTAMONU

Kastamonu'da selde zarar gören köprülerde çalışmalar devam ediyor
Kastamonu'da selde zarar gören köprülerde çalışmalar devam ediyor
Kastamonu'da selde zarar gören köprülerde çalışmalar devam ediyor
Kastamonu'da selde zarar gören köprülerde çalışmalar devam ediyor
Kastamonu'da selde zarar gören köprülerde çalışmalar devam ediyor
Kastamonu'da selde zarar gören köprülerde çalışmalar devam ediyor
Kastamonu'da selde zarar gören köprülerde çalışmalar devam ediyor

Kastamonu, Hisarcık, Sel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kastamonu'da selde zarar gören köprülerde çalışmalar devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da selde zarar gören köprülerde çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
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