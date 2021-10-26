KİGDER Başkanı Karaoğlu: "Kadın güçlenirse toplum güçlenir" - Son Dakika

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı Dr. Sema Karaoğlu; KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'nde yaptığı açıklamada; "Dernek olarak ortak akılı hiç unutmadık. Bu nedenle kurum ve kuruluşlardan uzak kalmadık. Çünkü biliyoruz ki kadın güçlenirse toplum güçlenir" dedi.

Kayseri Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra kürsüye gelen KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu, derneği faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Dernek olarak; başarmış kadınlar olarak başarmak isteyen kadınlara rol model olmaya çalıştıklarının altını çizen Karaoğlu; "Aslında kadınların her anlamda güçlendirmeye çalışıyoruz. Sanatsal, siyasal, hukuksal anlamda, girişimci olmak isteyen kadınların önündeki finansal sorunlar, kadınların ayakta durabilmelerinde önlerinde ne gibi engeller varsa bu engelleri çözebilmeleri için neler yapabilirler konusunda sivil toplum kuruluşu olarak çalışıyoruz. Çünkü bizim ortak paydamız kadın. Bütün kadınlar bizim için çok kıymetli, bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Proje bazlı çalışmalar yapıyoruz. Kadının işgücüne katılabilmesi için proje bazlı çalışmalar yaparken kadın hakları anlamında birçok projeye imza attık. Birçok kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaptık. Müziği birçok projede aracı kıldık. Birçok koro gördünüz, biz bu koroları eğlenmek amacıyla yapmadık. Sosyal sorumluluk adımızı hiçbir zaman unutmadık. Müziği aracı kılarak topladığımız desteklerle eğitime destek verdik, mikrokredi kadınlarına destek verdik. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ortak akılı hiç unutmadık. Bu nedenle kurum ve kuruluşlardan uzak kalmadık. Çünkü biliyoruz ki kadın güçlenirse toplum güçlenir" ifadelerini kullandı.

Karaoğlu'nun konuşmasının ardından Orta Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonu (ORSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Türküm, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Reyhan Aktar ve KOSGEB Girişimcilik Dairesi Başkanı Cemil Arda Taşkıran da katılımcılara bilgiler verdi. - KAYSERİ