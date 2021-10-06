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Milli Sporcu Meryem Betül Çavadar öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Milli Sporcu Meryem Betül Çavadar öğrencilerle bir araya geldi

06.10.2021 15:31
Milli Sporcu Meryem Betül Çavadar öğrencilerle bir araya geldi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando da gümüş madalya kazanan Afyonkarahisarlı Milli Tekvandocu Meryem Betül Çavdar, Bayatlı öğrenciler ile bir araya geldi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando da gümüş madalya kazanan Afyonkarahisarlı Milli Tekvandocu Meryem Betül Çavdar, Bayatlı öğrenciler ile bir araya geldi.

Bayat'ı ziyaret ederek genç nesillere ilham kaynağı ve örnek oluşturan Çavdar ve Antrenör İsmail Bulduk, ilk olarak ilçe Kaymakamı Mehmet Anıl Çolak'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra öğrencilerle bir araya gelen Meryem Betül Çavdar, ilham veren başarı hikayesini anlattı. Önüne çıkan tüm engellere rağmen vazgeçmeden yolunda nasıl ilerlediğini anlatan Çavdar, merak edilen soruları da yanıtladı. - AFYONKARAHİSAR

Milli Sporcu Meryem Betül Çavadar öğrencilerle bir araya geldi
Milli Sporcu Meryem Betül Çavadar öğrencilerle bir araya geldi

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Milli Sporcu Meryem Betül Çavadar öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli Sporcu Meryem Betül Çavadar öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
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