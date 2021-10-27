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Şehit Sezai Atabey dualarla anıldı - Son Dakika

Şehit Sezai Atabey dualarla anıldı

27.10.2021 10:42
Şehit Sezai Atabey dualarla anıldı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Sezai Atabey için vefatının yıl dönümü dolayısıyla Ağrı'da anma töreni düzenlendi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Sezai Atabey için vefatının yıl dönümü dolayısıyla Ağrı'da anma töreni düzenlendi.

Geçtiğimiz yıl Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin İdlib bölgesinde pusu, keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında kalp krizi sebebiyle şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sezai Atabey için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Müftülük tarafından şehidin memleketi olan Ağrı'nın Tutak İlçesine bağlı Akyele köyünde organize edilen Mevlid programında Şehit Atabey, rahmet ve dualarla anıldı.

Programda Kur'an okuyup dua eden Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu sonrasında şehidin ailesini teselli ve teskin ederek müftülük olarak her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

Mevlid programına Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar ve Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun yanı sıra İl Müftü Yardımcısı Kemal Arpacı, İlçe Müftüsü Mustafa Solhan, İlçe protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - AĞRI

Şehit Sezai Atabey dualarla anıldı
Şehit Sezai Atabey dualarla anıldı
Şehit Sezai Atabey dualarla anıldı

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehit Sezai Atabey dualarla anıldı - Son Dakika


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