Şehzadeler Belediyesinin Selimşahlar projesi açılış için gün sayıyor - Son Dakika

Şehzadeler Belediyesi'nin Selimşahlar Mahallesi'nde hayata geçirdiği halı saha ve yazlık düğün salonu projesinin yapımı tamamlandı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediyenin Selimşahlar Mahallesi'nde yapımını tamamladığı halı saha ve yazlık düğün salonu projesinde incelemelerde bulundu. Fen İşleri Müdürü Halil Şentürk'ün eşlik ettiği incelemeler sırasında teknik ekiplerden projedeki son durum hakkında bilgi alan Başkan Çelik, çevre düzenleme çalışmalarının da tamamlanmasıyla açılışını yapacaklarını duyurdu. İncelemelerinin ardından bir açıklama yapan Başkan Çelik "Selimşahlar Mahallemize kazandırdığımız Halı Saha ve Yazlık Düğün Salonu projemizde çalışmalarımızın sonuna geldik. Nasip olursa bu ay içerisinde eksikliklerini tamamlayarak açılışını gerçekleştirmek istiyoruz. Beş dönümlük alanda halı saha, yazlık düğün salonu; gelin odası, soyunma odası, idare odasıyla güzel bir tesis yapıyoruz. Son durumunu incelemek için geldim ve arkadaşlarımızdan bilgi aldım. Çevre düzenleme çalışmalarının da tamamlanması ile birlikte açılışını yapmayı planlıyoruz. Selimşahlarımıza, Şehzadelerimize hayırlı olsun." dedi.

5 bin metrekarelik bir alanda 800 metrekare bir halı saha, bin metrekare bir açık düğün salonu, 160 metrekare bir sosyal tesis yer alıyor. Haha zemininde 55 milimetre kalınlığında sentetik çim kullanılırken her türlü futbol müsabakasına ve antrenmanına uygun olacak. Sahanın etrafı komple tel örgü ile kapatıldı ve saha aydınlatması görüş mesafesini karşılayacak şekilde imal edildi. 160 metrekarelik tesis binası içerisinde ise spor müsabakalarına hizmet eden 16'şar metrekare alana sahip 4 adet soyunma odası, her soyunma odasında duş, tuvalet ve oturma bankoları ile askılıklar yer alıyor. Ayrıca hem spor tesisine hem de düğün organizasyonuna hizmet edecek 20 metrekarelik alana sahip kantin ve bay, bayan ve engelsiz tuvaletler bulunuyor. Açık düğün salonuna ait 18 metrekarelik alana sahip ve içerisinde lavabo ve tuvaletin bulunduğu bir gelin odası yer alıyor. - MANİSA