Üye Girişi
Türkeli'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri - Son Dakika

Türkeli'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri

05.10.2021 17:57
Türkeli'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri, System.String[]

Sinop'un Türkeli ilçesinde, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Bu kapsamda, İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü, ilçe ve köylerdeki camilerde görev yapan imam hatipleri ile emekli din görevlilerine ziyaret gerçekleştirerek, çiçek takdim etti.

İlçe Müftüsü Kömürcü, aynı zamanda vefat eden din görevlilerini kabri başında ziyaret etti.

Etkinlikler kapsamında, 7 Ekim'de akşam ile yatsı namazı vakti arasında vefat eden din görevlilerinin ruhları için Mevlid-i Şerif okutulacak. - SİNOP

Türkeli'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri
Türkeli'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri
Türkeli'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri

Hisarcık, Türkeli, Sinop, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkeli'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Flash TV'ye, yeni yayın dönemi öncesi Saba Tümer'den ayar: Tekliflerine evet demedim 17:53 Flash TV'ye, yeni yayın dönemi öncesi Saba Tümer'den ayar: Tekliflerine evet demedim Kur farkı buna da sebep oldu! Yunan ve Bulgarlar balık alışverişini bile Edirne'den yapıyor 17:28 Kur farkı buna da sebep oldu! Yunan ve Bulgarlar balık alışverişini bile Edirne'den yapıyor Sahte şeyh bu sefer kurtulamadı! 5 erkeğe tacizden 55 yıl hapis cezası aldı 17:23 Sahte şeyh bu sefer kurtulamadı! 5 erkeğe tacizden 55 yıl hapis cezası aldı
İtalyan spiker Leotta'dan ayrılan Can Yaman'ın partneri Francesca Chillemi ile aşk yaşadığı iddia edildi 17:17 İtalyan spiker Leotta'dan ayrılan Can Yaman'ın partneri Francesca Chillemi ile aşk yaşadığı iddia edildi A Milli Takım'ın kalesinde Uğurcan mı olacak Altay mı? Stefan Kuntz kararını açıkladı 16:35 A Milli Takım'ın kalesinde Uğurcan mı olacak Altay mı? Stefan Kuntz kararını açıkladı Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir 15:36 Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir
Şehirler arası otobüslerde açık bilette 14:53 Şehirler arası otobüslerde açık bilette "12 saat" şartı kaldırıldı 100 milyon dolarlık anlaşma tamam! Galatasaray'ın yeni stat isim hakkını havayolu şirketi alıyor! 14:33 100 milyon dolarlık anlaşma tamam! Galatasaray'ın yeni stat isim hakkını havayolu şirketi alıyor!

Son Dakika Haberleri
17:56 MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a maç verilmeyecek
17:52 Flash TV'ye, yeni yayın dönemi öncesi Saba Tümer'den ayar: Tekliflerine evet demedim
17:28 Son dakika! Altının kilogramı 497 bin liraya düştü
17:23 Sahte şeyh bu sefer kurtulamadı! 5 erkeğe tacizden 55 yıl hapis cezası aldı
17:18 Antalya'da otel odasında sır ölüm! Haber alamayan arkadaşları ölü olarak buldu
17:17 Futbolcu terörü ülke gündemine damga vurdu! Maçın hakemini kafasını tekmeleyerek öldürmeye çalıştı
16:51 WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın çökmesi BiP'in işine yaradı! Bir gecede aktif kullanıcı sayısını iki kat arttı
16:42 Bu görüntü İstanbul'dan! Simit satması engellenen kişi verici kulesine çıkıp intihara kalkıştı
16:37 Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi
16:34 A Milli Takım'ın kalesinde Uğurcan mı olacak Altay mı? Stefan Kuntz kararını açıkladı
MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a maç verilmeyecek MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a maç verilmeyecek         
17:56
Son dakika! Altının kilogramı 497 bin liraya düştü Son dakika! Altının kilogramı 497 bin liraya düştü         
17:29
Husumetli olduğu kişinin iş yerine balta ve satırla saldırdı! Ortalık savaş alanına dönerken olay anı kameralara yansıdı Husumetli olduğu kişinin iş yerine balta ve satırla saldırdı! Ortalık savaş alanına dönerken olay anı kameralara yansıdı         
17:26
Futbolcu terörü ülke gündemine damga vurdu! Maçın hakemini kafasını tekmeleyerek öldürmeye çalıştı Futbolcu terörü ülke gündemine damga vurdu! Maçın hakemini kafasını tekmeleyerek öldürmeye çalıştı         
17:18
Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi         
16:37
Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada         
16:00
Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'a Nuri Şahin getirildi Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'a Nuri Şahin getirildi         
15:29
Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yeni düzenleme: Mahalle bakkallarına bayilik verilerek fahiş fiyatın önüne geçilecek Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yeni düzenleme: Mahalle bakkallarına bayilik verilerek fahiş fiyatın önüne geçilecek         
14:40
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Fiyatlar gayet uygun" sözlerine Kılıçdaroğlu cevap verdi: Asgari ücretlinin nasıl geçindiğini biliyor musun?         
14:20
Alman ekibi Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti Alman ekibi Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti         
14:18
ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı         
13:38
İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun         
12:46
Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya giren yarışmacı Rabia'ya ile sözleşmesini feshetti Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya giren yarışmacı Rabia'ya ile sözleşmesini feshetti         
11:38
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı         
10:31
Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz         
09:59
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 18:02:10. #1.11#
SON DAKİKA: Türkeli'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement