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Van'da bir mahalleyi pireler bastı - Son Dakika

Van'da bir mahalleyi pireler bastı

22.10.2021 16:06

Van'da bir mahalleyi pireler bastı Mahalleyi pire bastı, okullar 1 gün tatil edildi Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir mahallede yaşayan vatandaşların ev ve ahırlarını pireler basarken, okullar ise 1 gün tatil edildi.

Van'da bir mahalleyi pireler bastı

Mahalleyi pire bastı, okullar 1 gün tatil edildi

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir mahallede yaşayan vatandaşların ev ve ahırlarını pireler basarken, okullar ise 1 gün tatil edildi.

Küresel iklim değişikliği ve yağışların azalmasıyla oluşan kuraklık felaketi pire kabusunu da beraberinde getirdi. Yaz mevsiminde yaşanan kuraklık nedeniyle pire kabusunun yaşandığı Ortanca Mahallesinde, İpekyolu Belediyesi tarafından ilaçlama yapıldı. Mahalle halkının pireler nedeniyle kabus yaşadığını söyleyen Mahalle Muhtarı Mehmet Nuri Yönten, "Bu yıl kuraklık nedeniyle mahallemizi pireler basmış durumda. Mahallemizde pire nedeniyle vatandaşlarımızda vücut kaşınması bulunmaktadır. Dün sağlık ocağında görev yapan doktor arkadaşımızla birlikte okula gittik, okulda da birçok çocuğumuzun pire nedeniyle kaşındığını gördük ve okulumuzu bu günlük tatil ettirdik. Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesi tarafından ilaçlama ekipleri geldi, gün boyunca mahallede ilaçlama çalışması yapılacak. Yapılan ilaçlamalarla birlikte bu sıkıntıları atlatmış olacağız" dedi.

İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan ilaçlama çalışmasına Van Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de destek verdi.

Van'da bir mahalleyi pireler bastı
Van'da bir mahalleyi pireler bastı
Van'da bir mahalleyi pireler bastı
Van'da bir mahalleyi pireler bastı

İpekyolu, okullar, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van'da bir mahalleyi pireler bastı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da bir mahalleyi pireler bastı - Son Dakika
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