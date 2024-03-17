Hacılarlılar AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programında buluştu

Hacılarlılar; kardeşlikle, samimiyetle ve Ramazan'ın sevinciyle AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar sofrasında buluştu. Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen iftar programına yaklaşık bin kişi katıldı.
Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, MHP Hacılar İlçe Başkanı Mustafa Baloğlu, AK Parti ve MHP il yöneticileri, iş adamları, şehit aileleri ve gaziler ile ilçe sakinleri katıldı. İlçeye kazandırılan yatırımları 4 ana başlıkta sınıflandırdıklarına vurgu yapan Başkan Özdoğan; "Bir taraftan devlet yatırımları bir taraftan kıymetli Memduh başkanımızın ağabeyliğinde, önderliğinde büyükşehir destekli yatırımlarımız bir taraftan ilçe Belediyesi olarak bizim yaptığımız yatırımlar diğer taraftan da hayırseverlerimiz ile birlikte yaptığımız projelerle güzel ilçemize güzel işler yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın kıymetli destekleri, cumhur ittifakının güçlü desteği, milletvekillerimiz ve teşkilatlarımızın her kademesinin yanımızda olmasıyla birçok projeyi hayata geçirdik. Bundan sonraki süreçte de sizin desteklerinizle ve dualarınızla güzel işler ortaya çıkarmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalarda verdiğiniz desteklerden dolayı ilçemiz adına hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı ramazanlar diliyorum" dedi. Daha sonra konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan'ı huzur içinde tamamlama temennisiyle organizasyon için Akparti Hacılar teşkilatına ve ekibine teşekkür etti. "Biriz, beraberiz, hep beraber Kayseri'yiz" diyerek birlik ve beraberlik mesajı veren Büyükkılıç, "Buraya gelince içimiz açılıyor, bir muhabbet ortamında gönlümüz açılıyor. Sizleri seviyoruz, her zaman desteğinizi gördük. İl başkanlığımız, milletvekilliğimiz ve belediye başkanlığımız döneminde hep sizden güç aldık. Biriz, beraberiz, hep beraber Kayseri'yiz, hep beraber Hacılarız. 16 ilçemizi de kucaklıyorum" dedi. Büyükkılıç, Cumhur İttifakı'nın önemine dikkat çekerek; " Ankara'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bilge insan Milliyetçi Hareket Partimizin kıymetli Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin el ele kenetlenerek ülkenin bekası ve mazlumların sesi olma adına, 'dünya 5'ten büyüktür' diyen cumhurbaşkanımızın ideali doğrultusunda hareket etmeleri ne kadar önemliyse burada da Cumhur İttifakı bizim için o kadar önemli. Birliğimiz, beraberliğimiz gücümüzdür. Hem ülkemizde hem de dünyada" diye konuştu.
Hacılarlıların iftar programı, konuşmaların ardından yapılan dua ile sona erdi. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Hacılarlılar AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programında buluştu - Son Dakika
31 Mart yerel seçimleri öncesi Malatya'da yoğun katılımla gerçekleşen mitinge katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonlarına doğru kendisine bir şeyler anlatmak isteyen bir kadına kızdı. Erdoğan, ne dediği tam olarak anlaşılmayan kadına "Ya tamam ver ver, oradaki kardeşlerimize ver. Onlar benim memurlarım ver. Şu anda görüyorsunuz bak burada işimiz var" dedi.
Muş'un Varto ilçesinde Avrupa Birliği destekli olarak düzenlenen voleybol turnuvası devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları, İlçe Emniyet Müdürlüğü takımını 3-0 mağlup etti. Turnuva sonunda finale kalan takıma kupasını Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız verecek.
AK Parti'den yeniden aday gösterilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni dönemde gerçekleştireceği projeleri tanıttı. Özdemir, Kale Çevresi Yenileme ve Koruma, Dışarı Cami Otopark ve Peyzaj, Efendibey Sosyal Konut ve Nar Sosyal Konut projeleri hakkında bilgi verdi. Pandemi ve deprem gibi zorlu süreçlere rağmen belediyenin başarılı çalışmalarını vurgulayan Özdemir, önümüzdeki 5 yıl için yeniden aday olduğunu belirtti.
CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu'nun, seçim vaatleri ve çalışmaları hakkında bilgilerin yer aldığı pankartları YSK'nın kararıyla kaldırıldı. AK Parti tarafından İlçe Seçim Kurulu'na verilen şikayet dilekçesinde "Her ne kadar herhangi bir siyasi partinin amblemine yer verilmediği tespit edilmiş ise de, söz konusu afişlerin siyasi propaganda içerdiği anlaşılmaktadır" ifadeleri yer aldı.
Yeni yapılan bir seçim anketine göre, İstanbul'daki yerel seçimlerde kimin önde olduğu merak konusu oldu. Optimar Araştırma'nın anketine göre, Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabet devam ederken, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz'ün yüzde 10'a yakın bir oy alması dikkat çekti. Ankete göre, Murat Kurum'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 41.7, Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı ise yüzde 41 oldu.
İran'da kadın ve erkeklerin birlikte katıldığı partiler yasak olsa da ahlak polisinin gözetiminden uzaktaki yerlerde yapılmaya devam ediyor. Kadın DJ'ler, kalabalıkları dansa kaldıran ritimleriyle tabuları yıkarken kültürel kalıpları da bozuyorlar. İran'da son yıllarda değişim isteyen kadın hareketlerine bağlı hisseden DJ'ler, yeraltı müzik sahnesinde başarıyla yer alıyorlar.
Sizin düşünceleriniz neler ?