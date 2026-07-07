Hafız Öğrencilere Konya Kültür Gezisi

Mersin'in Mezitli İlçe Müftülüğü tarafından, hafızlık eğitiminde başarılı olan öğrenciler için Konya'ya kültür gezisi düzenlendi.

Haziran ayı Hafızlık Takip Sınavı ile yıl boyunca gösterdikleri başarıyla öne çıkan öğrencilerin katıldığı geziye Mezitli İlçe Müftüsü Recep Çarpar da iştirak etti. Program kapsamında öğrenciler, Konya'nın tarihi, manevi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

Gezi çerçevesinde öğrenciler, Mevlana Celaleddin-i Rumi Türbesi, Şems-i Tebrizi Türbesi, Konya Bilim Merkezi, Tropikal Kelebek Bahçesi, Çiçek Bahçesi ile 80 Günde Devr-i Alem Parkı'nı gezerek hem tarihi ve manevi değerleri yakından tanıdı hem de bilimsel etkinliklere katılma fırsatı buldu.

Merkez Kız Kur'an Kursu öğrencileri Fatma Nida ile Esmanur Durmuş, gezinin kendileri için hem eğitici hem de verimli geçtiğini belirterek organizasyonu düzenleyen Mezitli İlçe Müftülüğüne teşekkür etti.

Mezitli İlçe Müftüsü Recep Çarpar ise programın gerçekleştirilmesine katkı sunan Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, İl Müftülüğü Şube Müdürü Hayrullah Ekiz, Şef Abdullah Altunbay, İl Gençlik Koordinatörü Abdülkerim Temizcan, Ferhan Anne Kur'an Kursu Öğreticisi Halil Elma ve Selçuklu Merkez Camii İmam-Hatibi Hidayet Eskici'ye ev sahipliklerinden dolayı teşekkür etti.

Çarpar ayrıca gezi süresince öğrencilere refakat eden Türkiye Diyanet Vakfı Mezitli Kadın Kolları Başkanı Meryem Kır, kurs yöneticileri ve görevli personele de katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti. - MERSİN