Kastamonu'da Berberler ve Kuaförler Haftada Bir Gün Tatil Yapacak - Son Dakika
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Kastamonu'da Berberler ve Kuaförler Haftada Bir Gün Tatil Yapacak

Ticaret Bakanlığı'nın aldığı kararla berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftada bir gün kapatılması kararı, Kastamonu'daki sektör çalışanları tarafından sevinçle karşılandı.

03.07.2024 14:27
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Ticaret Bakanlığı'nın aldığı kararla berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftada bir gün kapatılması kararı, Kastamonu'daki sektör çalışanları tarafından sevinçle karşılandı. 32 yıldır berberlik yapan Erdal Sarıoğlu, "32 yıldır düzgün bir tatilimiz olmadı" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen karara göre, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın hangi günü kapalı olacağı, sektör temsilcisi meslek kuruluşlarının görüşleri alınarak Valilik tarafından belirlenmesi istenildi. Bunun üzerine Kastamonu Valiliği, Kastamonu İl Ticaret Müdürlüğü ile Kastamonu Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası arasında yapılan görüşme neticesinde, erkek kuaförleri ve güzellik salonlarının pazar günleri, kadın kuaförlerinin ise salı günleri kapalı olunması yönünde karar alındı.

Alınan karar doğrultusunda Kastamonu'da berber, kuaför ve güzellik salonu işleten işletmeciler, Ticaret Bakanlığının kararına tam destek vererek meslektaşlarına da karara uymaları için çağrıda bulundu.

"Mesleğimizin 25 yıldan beri kanayan yarası"

Alınan kararın önemine değinen Kastamonu Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Başkanı Cahit Kıcıroğlu, "Mesleğimizin 25 yıldan beri kanayan yarası olan zorunlu haftalık tatil yasasının Ticaret Bakanlığımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın taktirleriyle 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Yürürlüğe girmesi ve ertelenmemesi sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mesleğimizde haftalık tatil gününü, odamız yönetim kurulu arkadaşlarımızla, üyelerle istişare yaparak belirledik. Erkek kuaförlerinde pazar gününü, kadın kuaförlerinde salı gününü ve güzellik salonlarında da pazar günü olmasını değerlendirdik. Bu konuyu Valiliğimizle birlikte istişare yaparak onayladık. Haftalık tatil gününün uygulamasının mesleğimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Pazar gününün tatil edilmesine sevindik"

74 ilde daha önce yürürlükte olan uygulamanın ülke geneline yayılmasının doğru bir karar olduğunu belirten Kıcıroğlu, "Bu illerimiz pazar günlerini tatil olarak yapıyor ve işyerlerini açmıyorlardı. Fakat 7 tane ilimizde, ne yazık ki kanayan bir yara haline geldi. Bizler bu konuyu çeşitli platformlarda zamanla dile getirmiştik. Meslek olarak bir türlü bir araya gelip karar alamamıştık. Şu anda Ticaret Bakanlığı bu konuyla ilgili karar verdi. Bize çok faydalı olacak. Çünkü meslekte çalışan arkadaşlarımız uzun süreli çalışan arkadaşlarımız. Ailesiyle bir tatile gitmek isteler gidemezler. Bunlar da ailevi sorunlara yol açıyor. Bu yüzden pazar gününün tatil edilmesine bizler sevindik. Çünkü bir araya gelememek bizleri üzüyordu. Bu konunun çözülmesinden ötürü Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Damat tıraşı ya da gelin başı özel izne tabi olarak yapılacak"

Özel izin ile damat tıraşının ya da gelin başının yapılabileceğini belirten Kıcıroğlu, karara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanacağını belirterek, "Pazar günü işyerini açmak için sınırlı saatler olacak. Damat tıraşı 2 saat sürüyor, bayan kuaföründe gelin başı 3 saat sürüyor, damat tıraşı ya da gelin başı var diye akşama kadar dükkanını açmayacak. Saatlerini belirleyeceğiz, o saatlerin dışında işyerini kapatacak. Başka bir müşteri de alamayacak, sadece damat tıraşını ya da gelin başını yapabilecek" şeklinde konuştu.

"Pazar günleri işyerimi açmıyorum"

Kastamonu'da 35 yıldır berberlik yapan Faruk Kuru ise, "Son 5 yıldır pazar günleri iş yerimi kapatıyorum. Fakat şimdiye kadar iş yerimi kapalı tutmadığıma pişmanım. Sürekli çalıştığım için sağlık problemlerim çıktı. Çocuklarımı ihmal ettim, 5 yıl öncesine kadar çocuklarımla görüşemiyordum. Hem hafta içi hem hafta sonu çalışıyordum. Şimdi çok mutluyum, pazar günleri iş yerimi açmıyorum. Keşke bu uygulamayı 30 yıl öncesinden yapsaydım. Bütün meslektaşlarımın bu kurala uymalarını, aileleriyle vakit geçirmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"32 yıldır düzgün bir tatilimiz olmadı, haftanın 7 günü çalışıyoruz"

Kastamonu'da 32 yıldır berberlik yapan Erdal Sarıoğlu da, "32 yıldır düzgün bir tatilimiz olmadı. Haftanın 7 günü çalışıyoruz. İnsanlara hizmet vermesine veriyoruz fakat bu sırada kendimizden ödün veriyoruz. En azından haftada bir gün iznimiz olursa arkadaşlarımızla, çocuklarımızla, ailemizle vakit geçirebiliriz. Devletimizde bu yönde bir yasa çıkarttı. Ondan da memnuniyet duyuyorum. Ben, bu yasaya uyacağım ve destekliyorum. Arkadaşlarımızın düğünü oluyor ya da mevlitleri oluyor, fakat gidemiyoruz. Herkes açık tutunca mecburen bizler de dükkana gelmek zorunda kalıyoruz. Ben, 32 yıldır bir fiil çalışıyorum. İnsan bir yerden sonra bıkıyor, mesleğinden soğuyor. En azından haftanın bir günü izinli olursa mesleğine daha çok bağlanabilir" dedi.

Kastamonu'da 17 yıldır berberlik yapan Serdar Demirel ise mesleğe başladığından beri tatil yapamadığını ifade ederek karar için teşekkür etti. 29 yıldır berberlik yaptığını ifade eden Yasin Bekiroğlu da alınan kararı fırsata çevirerek ailelerine ve kendilerine vakit ayırabileceklerini kaydetti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kastamonu'da Berberler ve Kuaförler Haftada Bir Gün Tatil Yapacak - Son Dakika

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