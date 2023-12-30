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Hatay'da depremzedelere yerinde dönüşüm projesiyle yeni evler - Son Dakika
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Hatay'da depremzedelere yerinde dönüşüm projesiyle yeni evler

Hatay'da depremin yaralarının sarıldığı Yayladağı ilçesinde, yerinde dönüşüm projesiyle yapılan ilk ev aileye teslim edildi. Kunduz ailesinin yeni yuvası, Hatay'daki ilk yerinde dönüşüm projesi oldu. Bakan Yardımcısı Vedat Gürgen, evi ziyaret ederek aileye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Hatay\'da depremzedelere yerinde dönüşüm projesiyle yeni evler
30.12.2023 - 20:10,
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Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da, yerinde dönüşüm projesiyle yapılan ilk ev Yayladağı ilçesinde aileye teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılıyor. Yayladağı ilçesi Leylekli Mahallesi'nde depremde evleri ağır hasar alan Kunduz ailesinin yeni yuvası, yerinde dönüşüm projesiyle tamamlanarak aileye teslim edildi. Yayladağı Belediyesi bünyesinde bulunan şirket tarafından inşa edilen ev, Hatay'daki ilk yerinde dönüşüm projesi oldu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedat Gürgen, Yayladağı'nda yerinde dönüşüm projesiyle yuvasına kavuşan Kunduz, ailesinin evine misafir oldu. Ziyarette Bakan Yardımcısı Gürgen'e, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da eşlik etti. Bakan Yardımcısı Gürgen, Ali Kunduz'a hayırlı olması temennisinde bulunarak ailenin kahvesini içti. Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı ve Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın'da ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Bakan Yardımcısı Gürgen'e bilgi verdi. - HATAY

Kaynak: İHA
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