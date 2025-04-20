Hatay'da Ev Boşaltma Tebligatları Tepki Çekti - Son Dakika
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Hatay'da Ev Boşaltma Tebligatları Tepki Çekti

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Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde sağlam evlere tahliye tebligatları geldi, halk endişeli.

20.04.2025 17:08
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Haber:  Burcu ÖZKAYA GÜNAYDIN

(HATAY) - Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde hasarsız evlerin rezerv alan dışında bırakılmasına rağmen üç gün önce bu evlere 15 gün içinde evlerin boşaltılması gerektiğine dair tebligatlar asıldı. Konuya dair Odabaşı'na giderek dün yapılan toplantıya katılan CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, "İnsanlar, 'ben zaten depremde evimi kaybettim, akrabalarımı kaybettim, şu an evimi güçlendirdim. Bir deprem daha yaşatacaklar' diyor" dedi.

Hatay'da depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen daha yeni rezerv alana alınan mahalleler var. Odabaşı'nda üç gün önce, sağlam, bahçeli, müstakil evlere 15 gün içinde evlerin boşaltılması için tebligat geldi.

Odabaşı'na giden CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve Hatay Barosu'ndan avukatlar, mahallelinin katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

"Mağduriyetin giderilmesi için çalışma yapıyoruz"

Odabaşı'nın depremden en çok etkilenen mahallelerin başında geldiğini, iki yıldır insanların evlerine ne olacağını hala bilemeden yaşadığını, bir hafta önce ise Odabaşı sakinlerinin bir kısmına evlerini boşaltmaları için tebligat gittiğini vurgulayan Güzelmansur, şunları ifade etti:

"Mahalle sakinlerine 'Burası rezerv alan ilan edildi, TOKİ ev yapımına başlayacak' diye tebligat geldi. Buradaki evlerin çoğu hasarsız, sağlam ev ya da güçlendirilmesi yapılmış. İnsanlar diyor ki 'benim evim hasarsız, güçlendirme yaptım. Şimdi siz gelip evimi yıkacaksınız' bu konu için de mahalleli toplandı beni çağırdı. Bununla ilgili istişare ettik, il çevre müdürünü aradım. Buradaki insanların mağduriyetini ilettim. Mağduriyetin giderilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Ben sonuç alacağıma inanıyorum ama üzülerek söylüyorum ki sadece Odabaşı değil Samandağ'ın Mağaracık Mahallesi, Defne'nin Koçören Mahallesi'nde diğer bazı mahallelerde de depremin üzerinden iki yıl geçmiş olmasına rağmen hala insanlar rezervi konuşuyorlar, hala insanlar TOKİ'nin evlerinin ne olacağını konuşuyor bana nerede ev verilecek, benim hasarsız evime ne olacak konularını konuşuyor" şeklinde konuştu.

"Evimizi, akrabalarımızı kaybettik, bir deprem daha yaşatacaklar"

Güzelmansur, hükümet yetkililerine seslenerek, "Sizin bir yol çizginiz, planınızın olması gerekiyor. Depremde insanlar yıkıldı, bir kez daha yıkılmasın diye. İnsanlar 'ben zaten depremde evimi kaybettim, akrabalarımı kaybettim, şu an evimi güçlendirdim ama bana tekrar gelip bir deprem daha yaşatacaklar' diyor. Bununla ilgili çalışmalarımız var, sonuç alacağıma inanıyorum. Bir heyet oluşturulacak, bu heyetle ilk çevre müdürlüğüne gidilecek. Ben de bakan yardımcısı ile görüşeceğim bu konunun çözüleceğine inanıyorum" diye konuştu.

Bir mahalle sakini, "Bahsedilen rezerv olan ilk günden beri var ama proje alanı dışında olan sağlam ve hasarsız evlere daha bir hafta öncesine kadar kentsel dönüşüm müdürümüz 'Siz gidin biz buradan vazgeçtik bizim için bir sorun yok' dediler. 3 gün sonra ise '15 gün içinde tahliye bu evleri boşaltın'. İnsanların psikolojisi ile oynuyorsunuz artık bu insanlar ev mi yapacak güçlendirme mi yapacak bir gün sonrasını bile kestiremiyor kimse" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Hatay'da Ev Boşaltma Tebligatları Tepki Çekti - Son Dakika

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