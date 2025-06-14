Hatay'da İşçiler Ücret İçin Eyleme Geçti - Son Dakika
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Hatay'da İşçiler Ücret İçin Eyleme Geçti

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14.06.2025 17:28
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Hatay\'da İşçiler Ücret İçin Eyleme Geçti
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Antakya'da ücretlerini alamayan işçiler çatıya çıkarak eylem yaptı, iki işçi gözaltına alındı.

Haber:  Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - Hatay'ın Antakya Emek Mahallesi'ndeki Yılka Nur'a ait TOKİ şantiyesinde ücretlerini alamayan ve dünden beri eylemde olan 9 işçiden ikisi bugün çatıya çıkarak eylem yaptı ardından gözaltına alındı. Yapı ve Yol İşçileri Sendikası Örgütlenme Sekreteri Barış Kaya, "Arkadaşlarımızın dayanacak gücü kalmadı, evlerine ekmek götüremiyorlar. O yüzden bugün verdikleri kararla arkamda gördüğünüz binanın çatısına çıktılar" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin vurduğu Hatay'da, kentin dev bir şantiyeye dönüşmesiyle birlikte kentte 80 binden fazla inşaat işçisi çalışıyor. Antakya Emek Mahallesi'ndeki Yılka Nur adlı şirket ait TOKİ şantiyesinde ücretlerini alamayan ve dünden beri eylemde olan 9 işçiden ikisi bugün çatıya çıkarak eylem yaptı. Eylem yapan işçiler Adnan Rifaioğlu ve Nurettin Yavuz gözaltına alındı.

Yaşananları Yapı ve Yol İşçileri Sendikası Örgütlenme Sekreteri ve MYK Üyesi Barış Kaya ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Kaya'nın verdiği bilgilere göre, Yılka Nur şantiyesinde haftalar öncesinden görüşme taleplerine rağmen sonuç alamayan 9 işçi, ücret alacakları için eylem başlattı. Şirketin, "Parayı taşerona ödedik, taşeron da formene ödedi ve Formen kaçtı" şeklindeki savunmasına karşılık Barış Kaya, İş Kanunu'nun 2. maddesini hatırlatarak asıl firmanın sorumlu olduğunu vurguladı. Kaya, "Arkadaşlarımızın dayanacak gücü kalmadı, evlerine ekmek götüremiyorlar. O yüzden bugün verdikleri kararla arkamda gördüğünüz binanın çatısına çıktılar" dedi.

"İşçiler ücret hakları için çatılara, vinçlere çıkıyor"

Antakya'da şu an kayıtlı olan 80 bin inşaat işçisi olduğunu ve tüm şantiyelerde ücret tazminat sorunu yaşadığını vurgulayan Kaya, "İşçiler en temel hakları olan ücret haklarını almak için çatılara, kule vinçlere çıkıyor, canlarını tehlikeye atıyorlar. Arkadaşlarımız çatıya çıktıklarında burada Vali Yardımcısı ve il emniyet müdürü (Vali ve Emniyet Müdürü başka bir program için oradaydı) araya girmesi ile verilen sözle birlikte arkadaşlarımız indi. Şu an gözaltına alındılar hastanedeler" diye konuştu.

İşçilerin en temel hak olan ücret hakkının Antakya'da da diğer deprem bölgelerinde gasp edildiğinin altını çizen Barış Kaya, taşeron sisteminin işçilerin hayatını felç ettiğinin altını çizdi.

"Deprem bölgesinde şirketler devletten vergi kaçırıyorlar"

Arkadaşlarının hepsinin bu şantiyelerde çalıştığını, yasak olmasına rağmen yasal olmayan şekilde bütün inşaat işçilerinin ücretlerinin bölündüğünü kaydeden Kaya, "İşçilerin maaşları elden ve asgari ödeme diye ikiye bölünüyor. Arkadaşlarımızın geleceği ile oynuyorlar. Biz bunu Çalışma İl Müdürlüklerine, Çalışma Bakanlığı'na yaptığımız bununla ilgili girişimlerde bulunduk. 'Hayatımızla oynuyorlar ve devletten vergi kaçırıyorlar' dedik. Bakın 80 bin inşaat işçisinden bahsediyorum sadece Antakya'da. Burada bütün büyük firmalar, taşeronlar devletten verdiği kaçırıyorlar. Maaşı ikiye bölüyorlar bunu herkes biliyor. Biz inşaat işçileri geleceğimizle oynansın istemiyoruz" ifadesini kullandı.

"Deprem bölgesinde sadece Şubat ayında 18 işçi öldü"

"İş sağlığı ve güvenlik önlemleri alınmadığı için ölmek, sakat kalmak istemiyoruz" diyen Yapı ve Yol İşçileri Sendikası Örgütlenme Sekreteri ve MYK Üyesi Barış Kaya, deprem bölgesinde çalışan işçilere ilişkin şu bilgileri verdi:

"İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezinin (İSİG) Şubat ayına dair raporu şöyle; tüm deprem bölgelerinde sadece Şubat ayında ölen işçi sayısı 18, işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmadığı için. Bunun raporu da tutulamıyor çünkü kayıtsız işçi sayısı çok fazla. Biz Çalışma Bakanlığı ve Çalışma İl Müdürlüklerine çağrı yapıyoruz; şantiyeleri denetleyin, gerekirse biz de şantiyeleri denetlemeye gönüllüyüz. Güvenlik önlemlerini denetleriz, gerekli tüm cezai işlemlerin yaptırımların yapılmasını buradan talep ediyoruz. Bunun takipçisi olacağız."

Kaynak: ANKA

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