Hatay'da üzüm hasadı başladı, Vali Masatlı 85 bin ton rekolte bekliyor - Son Dakika
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Hatay'da üzüm hasadı başladı, Vali Masatlı 85 bin ton rekolte bekliyor

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Hatay\'da üzüm hasadı başladı, Vali Masatlı 85 bin ton rekolte bekliyor
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Hatay'da yeteri olgunluğa ulaşan üzümün hasadı başladı. Vali Mustafa Masatlı, 50 bin dekarlık alanda 85 bin ton rekolte beklendiğini, bunun yaklaşık 81 bin tonunun Hassa ilçesinde olacağını söyledi.

Hatay'ın verimli topraklarında çiftçilerin emekleriyle üretilen üzümde hasat başladı. Hatay Valisi Musta Masatlı, bağ bozumuna katılarak 2026 yılında 50 bin dekarlık alanda 85 bin ton ürün rekoltesi beklendiğini söyledi.

Türkiye'de tarımsal çeşitliliğin en fazla olduğu illerden olan Hatay'da yeteri olgunluğa ulaşan üzümün hasadına başlandı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hassa ilçesi Sapanözü Mahallesi'nde çiftçilerle birlikte üzüm hasadı gerçekleştirdi. Bağ makasını eline alan ve bağ bozumu gerçekleştirilen Vali Masatlı, kentte 2026 yılında 85 bin ton üzüm rekoltesi beklendiğini söyledi. Çiftçi Mustafa Tatar, hasattan memnun olduklarını dile getirerek mahsulü çevre iller gönderdiklerini söyledi.

"50 bin dekarlık sahada 85 bin ton üzüm rekoltesi bekliyoruz"

Kentteki üzüm bağlarında 85 bin ton üzüm rekoltesi beklendiğini ifade eden Vali Mustafa Masatlı, "Bereketli topraklarımızda 2025 yılında yaklaşık 50 bin dekarlık alanda 84 bin 470 bin ton üzüm hasadı gerçekleştirmiştik. Bu yıl yine 50 bin dekarlık sahada 85 bin ton üzüm rekoltesi bekliyoruz. Bu 85 bin ton üzüm rekoltesinin yaklaşık 81 bin tonu da Hassa ilçesinde gerçekleşecek. İlimizde en çok tercih edilen çeşitler sırasıyla: Pafi, Horoz Karası, Hatun Parmağı, Perlette, Sultani Çekirdeksiz, Trakya İlkeren, Yalova İncisi ve Mevlana çeşididir" dedi.

Çiftçi Mustafa Tatar, ürettikleri ürünleri çevre illere sattıklarını ifade ederek "250 dönüm üzüm ekili arazim var. Yaklaşık olarak 250 ton rekolte bekliyoruz. Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adana ve Elazığ başta olmak üzere çevre illere gönderiyoruz. Dönüm başına düşen rekoltede hasattan memnunuz" dedi.

Kaynak: İHA
ÇiftçilikHassaHatayYerelSon Dakika

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