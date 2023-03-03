Hatay'daki 500 metrelik dev yarık uzaydan gözüküyor

Hatay'daki 500 metrelik dev yarık uzaydan gözüküyor Hatay'da deprem sonrası Tepehan Köyü'ndeki 35 dönümlük zeytin bahçesi 500 metre uzunluğunda oluşan dev yarık uzaydan gözüküyor.

Hatay'daki 500 metrelik dev yarık uzaydan gözüküyor HATAY - Hatay'da deprem sonrası Tepehan Köyü'ndeki 35 dönümlük zeytin bahçesi 500 metre uzunluğunda oluşan dev yarık uzaydan gözüküyor. Uydudan çekilen görüntülerde depremin öncesi ve sonrası fotoğraflar afetin büyüklüğünü adeta gözler önüne seriyor. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Hatay Altınözü ilçesine bağlı Tepehan Köyü'nde 35 dönümlük zeytin bahçesini ortadan ikiye bölen dev yarık oluştu. Yaklaşık 30 metre derinliğinde 500 metre uzunluğundaki yarık görenleri hayrete düşürüyor. Deprem öncesi ve sonrasında kaydedilen uydu görüntüleri arazinin nasıl değişim geçirdiğini ortaya çıkartıyor. Deprem sonrası köyde bulunan neredeyse tüm evler kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar kamyonların üzerinde ve çevreye kurduğu çadırlarda yaşamaya devam ediyor. Oluşan yarık dron ile çekilen görüntülerde ortadan ikiye ayrıldığı net bir şekilde ortaya çıkıyor. Depremden önce tarlada duran zeytin ağaçları depremden sonra birçoğu oluşan yarığın içine girdi.

Kaynak: İHA

Hatay'daki 500 metrelik dev yarık uzaydan gözüküyor

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