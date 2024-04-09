Hatay'ın Payas ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Hatay'ın Payas ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

Hatay\'ın Payas ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

Payas Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar programında, Kaymakam Kürşat Karaca şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek istek ve sorunlarını dinledi. Karaca, katılımcılara Ramazan Bayramı'nın huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.

09.04.2024 19:10
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Hatay'ın Payas ilçesinde Kaymakamlık tarafından şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenledi. Kaymakam Kürşat Karaca ailelerle bir araya gelerek istek ve sorunlarını dinledi.

Payas Kaymakamlığı, şehit aileleri ve gazilere yönelik iftar programı düzenledi. Kaymakam Kürşat Karaca'nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi. İftarın ardından Kaymakam Karaca, katılımcılarla sohbet ederek, onların istek ve sorunlarını dinledi. Şehitleri rahmetle anıp, gazilere uzun ömürler dileyen Karaca, tüm katılımcılara Ramazan Bayramı'nın huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'ın Payas ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'ın Payas ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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