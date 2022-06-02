Havalandırma boşluğunu düşen yavru kediler kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Havalandırma boşluğunu düşen yavru kediler kurtarıldı

02.06.2022 09:36
Havalandırma boşluğunu düşen yavru kediler kurtarıldı

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli tarafından Musabeyli ilçesinde binanın havalandırma boşluğuna düşen 2 yavru kedi 3 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli tarafından Musabeyli ilçesinde binanın havalandırma boşluğuna düşen 2 yavru kedi 3 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Musabeyli ilçesinde 2 yavru kedinin binanın havalandırma boşluğuna düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. İtfaiye ekipleri, Musabeyli ilçesindeki binanın havalandırma boşluğuna düşen iki yavru kediyi kurtarmak için harekete geçti.

Ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu düştüğü yerden çıkarılarak sahiplerine teslim edildi. - KİLİS

Havalandırma boşluğunu düşen yavru kediler kurtarıldı
Havalandırma boşluğunu düşen yavru kediler kurtarıldı

YORUMLAR
500
Muğla'da çatı arasında mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı Muğla'da çatı arasında mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı Muğla'da kedi operasyonu Muğla'da kedi operasyonu
Kaynak: İHA

Kilis Belediyesi, İtfaiye, kedi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Havalandırma boşluğunu düşen yavru kediler kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:44 Galatasaray orta sahayı ona emanet edecek! Dortmund'la sözleşmesi sona eren Axel Witsel liste başı
09:43 Johnny Depp'e karşı açtığı hakaret davasını kaybeden Amber Heard'den ilk açıklama: Hissettiğim hayal kırıklığı kelimelerin ötesinde
09:36 Eyüpsultan'da inşaat alanındaki demirlerin üzerine düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
09:11 Düğün sırasında gelinliğinin altından kan sızmaya başlayan gelin büyük panik yaşadı
09:08 Spor Toto 1.lig'de final karşılaşması! Süper Lig'e çıkacak son takım netleşecek
09:04 Yatak odasında korkudan donup kaldı! Karyolanın altından zıplayan dev yılan panik yarattı
09:04 Barış Akarsu filminde başrolde yer alacaktı, verdiği yanıtlar ve tavrıyla rolünü kaybetti! Tepki çeken Aslı Bekiroğlu'ndan ayrılık açıklaması...
08:56 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın sorusuna yanıt geldi: Yarın erken seçimi ilan et, aynı gün adayımızı açıklayalım! Var mı sende o yürek?
08:51 Survivor All Star'a eleme heyecanı! Adaya veda eden isim Sema Aydemir oldu
08:12 Uğur Dündar'a hakaret suçlamasıyla dava açıldı, mahkeme 11 ay 20 günlük hapis cezası verdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 09:53:44. #1.11#
SON DAKİKA: Havalandırma boşluğunu düşen yavru kediler kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement